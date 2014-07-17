路透调查：台湾6月外销订单料同比增长6.98%，受助于新款智能手机需求

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
* 出口订单预估中值为较上年同期增长6.98%(前月为增长4.7%)
* 公布时间为7月21日(下周一)0800GMT
路透台北7月17日 - 一项路透调查周四显示，台湾6月出口订单料较上年同期增长6.98%，受新款智能手机需求支撑。
5月外销订单增长4.7%，增幅低于预期，政府称因大陆制造商的竞争加剧，以及韩国的低成本竞争。
台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完) (编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业