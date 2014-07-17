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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 11:46 BJT

路透调查：台湾6月外销订单料同比增长6.98%，受助于新款智能手机需求

* 出口订单预估中值为较上年同期增长6.98%(前月为增长4.7%)

* 公布时间为7月21日(下周一)0800GMT

路透台北7月17日 - 一项路透调查周四显示，台湾6月出口订单料较上年同期增长6.98%，受新款智能手机需求支撑。

5月外销订单增长4.7%，增幅低于预期，政府称因大陆制造商的竞争加剧，以及韩国的低成本竞争。

　台湾外销订单数据是亚洲出口产品及高科技产品需求的领先指标，通常较实际出口领先两至三个月。(完) (编译 王丽鑫； 审校　戴素萍)
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