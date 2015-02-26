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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 14:24 BJT

路透调查：台湾1月外销订单料同比增长9.65%，约为前月增幅的两倍

* 预估中值为台湾1月外销订单同比增长9.65%(前月为增长4.5%)
    * 数据将于3月3日(二)0800 GMT公布

    路透台北2月26日 - 路透调查显示，台湾1月外销订单料较上年同期
成长9.65%，为前月增幅的两倍多。
    
    台湾外销订单数据是亚洲出口及高科技产品需求的领先指标，通常较
实际出口领先二至三个月。(完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 张若琪)
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