台湾国民党台北及台中市市长参选人先后宣布败选

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透台北11月29日 - 台湾国民党籍台北市长参选人连胜文及台中市长参选人胡志强周六晚间提前宣布在本次直辖市长选举中落败。
至于台北市长选举中领先的柯文哲，其总部的计票数最新为柯文哲69万6,713票、连胜文51万9940票。柯文哲总部尚未有最新的宣布。
至于现任的台中市长候选人胡志强也提前宣布败选。
柯文哲为倾向民进党的台北市长独立参选人，现年55岁。他是台湾首所提供西式医疗服务的医疗机构--台大医院的医生和台大医学院的教授。
柯文哲日前接受路透专访时表示，如果当选台北市长，与对岸交往的原则是〞马照跑、舞照跳，继续交流〞。
(完)
(台北记者组; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。