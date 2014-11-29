台湾国民党台北及台中市市长参选人先后宣布败选

路透台北11月29日 - 台湾国民党籍台北市长参选人连胜文及台中市长参选人胡志强周六晚间提前宣布在本次直辖市长选举中落败。

至于台北市长选举中领先的柯文哲，其总部的计票数最新为柯文哲69万6,713票、连胜文51万9940票。柯文哲总部尚未有最新的宣布。

至于现任的台中市长候选人胡志强也提前宣布败选。

柯文哲为倾向民进党的台北市长独立参选人，现年55岁。他是台湾首所提供西式医疗服务的医疗机构--台大医院的医生和台大医学院的教授。

柯文哲日前接受路透专访时表示，如果当选台北市长，与对岸交往的原则是〞马照跑、舞照跳，继续交流〞。

(完)

(台北记者组; 审校 杨淑祯)

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