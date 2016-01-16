台湾选举：国民党朱立伦宣布总统大选败选 辞去党主席职务

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透台北1月16日-中国国民党主席朱立伦周六宣布2016年总统大选败选，随后宣布辞去党主席职务。
朱立伦在竞选总部前对群众表示，国民党要深自反省，要倾听选票透露的所有讯息，要扮演好监督反对党的角色。
朱立伦认为，国民党惨败是台湾人民的选择，也是台湾人民对民进党蔡英文主席的付托，希望她能带领台湾走向更幸福美好的未来。
朱立伦为国民党新生代政治明星，37岁选上立法委员、40岁选上桃园县长，53岁就当上国民党最年轻的党主席。
此前朱立伦已表明若败选将辞去党主席以示负责。(完)
(记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。