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时事要闻 | 2016年 1月 16日 星期六 19:26 BJT

台湾选举：国民党朱立伦宣布总统大选败选 辞去党主席职务

路透台北1月16日-中国国民党主席朱立伦周六宣布2016年总统大选败选，随后宣布辞去党主席职务。

朱立伦在竞选总部前对群众表示，国民党要深自反省，要倾听选票透露的所有讯息，要扮演好监督反对党的角色。

朱立伦认为，国民党惨败是台湾人民的选择，也是台湾人民对民进党蔡英文主席的付托，希望她能带领台湾走向更幸福美好的未来。

朱立伦为国民党新生代政治明星，37岁选上立法委员、40岁选上桃园县长，53岁就当上国民党最年轻的党主席。

此前朱立伦已表明若败选将辞去党主席以示负责。(完)

(记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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