台湾选举：国民党朱立伦宣布总统大选败选 辞去党主席职务

朱立伦在竞选总部前对群众表示，国民党要深自反省，要倾听选票透露的所有讯息，要扮演好监督反对党的角色。

朱立伦认为，国民党惨败是台湾人民的选择，也是台湾人民对民进党蔡英文主席的付托，希望她能带领台湾走向更幸福美好的未来。