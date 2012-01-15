马英九连任巩固两岸融合趋势

* 马英九连任确定两岸融合趋势延续

* 台湾内部问题成马英九连任重大挑战

* 两岸关系前景可期,但挑战犹巨

路透台北1月15日电---台湾2012年领导人大选的两岸关系可谓"成也萧何,败也萧何".最终马英九以两岸和平和稳定前景获胜.这在很大程度上反映台湾民众对"九二共识"的更广泛认同;不过,这场胶着的选战亦给马英九敲响警钟,除了两岸关系,台湾内部问题也是同等重要.

马英九连任无疑确认了两岸融合的趋势,然而欧债危机当头,全球经济复苏步伐难见起色,两岸经济亦各遇挑战,惟有和平共处并继续走向融合,才是两岸改善经济、应对困境之良策.

"对於台湾经济来说,应该是马英九连任对台湾经济带来的震动和不确定性小一些,预期两岸经贸会按照目前的轨道和速度走下去."中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育称.

马英九在胜选後举行中外记者会上表态亦证明了这一点,"大家很关心两岸的关系,我们会继续深化两岸的合作跟互信,进一步减少双方发生冲突的机会,维持海峡两岸的和平,因此我们会循序渐进,不会冒进."

对於马英九连任後的两岸关系的动向,受访专家普遍认为,长期看,两岸融合是大势所趋,但两岸继续融合的进度将受限於历史和政治考量因素的限制,挑战不小.

马英九以近79万选票的优势领先民进党的候选人蔡英文,但亦仅比蔡英文领先六个百分点,且相较於2004年的领先220万票的高票当选领导人,马英九此次成功连任已经流失了7%的选民支持.

蔡英文在选战期间抛出社会公平等诉求,获得很多选民支持,但其主攻马英九的两岸政策,提出以"台湾共识"来代替"九二共识",反而激起众多受益於马英九两岸融合政策的企业家和民众公开挺马,并引发数十万台商回台投票.

有专家指出,大选最终胜负的关键,好像就在1,000多万台湾选民最後对"九二共识"的取舍.商界领袖担忧,蔡英文若当选将会增加两岸关系的不确定性,并有可能令两岸关系倒退,从而影响扰乱经贸往来.

"不是因为马英九团队很厉害,而是蔡英文的两岸论述让大家危机感升高." 台湾文化大学企管系教授江岷钦一语中的.

**确定两岸融合前景**

虽然马英九曾在竞选期间自嘲"当家三年,连狗都嫌",但毫无疑问,马英九连任给两岸关系的稳定发展吃上一颗定心丸.

"马英九当选,目前的两岸关系大的政策会比较稳定,会有很好的延续性",厦门大学台湾研究院政治所所长张文生亦称,估计两岸两会谈判的後续谈判、ECFA(两岸经济合作框架协议)谈判等几大两岸议题会顺利举行,两岸各方面的交流和开放都会持续下去.

不仅如此,张文生并强调,马英九上台亦将推进部分两岸政策加速推进,两岸经济往来会更进一步的扩大和密切,包括货物、货币、服务贸易结算等方面,以及两岸贸易方面的关税优惠亦将进一步扩大.

清华公共管理学院台湾研究所的郑振清亦称,中国大陆的一些基本原则一定会坚持,包括九二共识、和平发展、争取台湾民心等,所以"基本政策当然是延续".

"马英九胜选,北京会松一口气." MOODY'S ANALYTICS驻悉尼经济分析师KATRINA ELL.

Katrina Ell并认为,更紧密的两岸关系将会描绘台湾未来的四年,台湾将会持续以更紧密的贸易及投资连结,来利用亚洲的成长引擎.

对於两岸融合下一步的方向,台湾凯基投顾分析师蔡耀德亦称,两岸之前的早收清单仍旧在谈判中,之後还有比较重要的细项,预期会持续进行,但短期之内不会有很大的进展.台湾未来关切的有汽车的整车出口,还有塑化以及金融产业的进度.

而中国华宝信托的宏观分析师聂文亦指出,其实无论谁当选,两岸经贸合作都将继续,毕竟当前处於世界经济低迷期,中国仍处在经济发展的战略机遇期,经济转型也处在关键期,两岸和平共处将是主要基调.

"马英九连任对大陆金融市场的影响会比较正面,更多还是信心上的影响,总体来看不会影响金融市场长期走势."聂文说.

**挑战犹巨**

马英九此次连任之路并不轻松,究其原因就是蔡英文抓住了民生问题.

江苏省社科院世界经济研究所副所长、台湾研究中心副主任张远鹏指出,台湾经济近年发展情况不错,但是老百姓感觉不明显,其实贫富差距问题、失业问题是全球的问题,但是民进党抓住了普通民众关心的问题,"民进党这次避开其弱项两岸关系问题,主打民生牌,抓住了问题的要害."

尽管蔡英文最後落选,但支持选票亦达600多万,因此除了两岸关系,如何解决贫富差距以及失业等问题,都将成为马英九连任期间的挑战.

Katrina Ell亦提到,这场紧绷的选举对马英九是一记警钟,内部问题也是同等重要,两岸关系不该是唯一焦点.

他解释称,失业率升高,收入成长疲弱,以及贫富差距恶化下,内部问题一直是这次选举的关键点.不过,以出口为导向的台湾经济面临全球经济挑战,进而造成国内经济成长趋疲,不能怪到马英九头上.

即使马英九上台,两岸关系亦存在挑战.两岸政治以及两岸理念上的分歧并不是短期就能 化解,包括认同问题上的差异等等,这些都要经过长期的交流.

"就算马英九上台,这些问题也会成为其挑战,这些问题还是存在的."张文生说.(完)