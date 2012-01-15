马英九连任 蔡英文请辞民进党主席

* 马英九连任,认为人民肯定开放松绑,振兴经济

* 蔡英文请辞党主席,认为提出政策扮演关键力量

路透台北1月14日电---在国民党候选人马英九周六晚间宣布当选台湾领导人後,民进党候选人蔡英文随後称,将一肩扛起败选责任,请辞民进党党主席职务.

亲民党候选人宋楚瑜则在官方竞选脸书(facebook)上发表"虽败犹荣"感言.他在记者会中不忘为中下阶层民众发声,称人民希望活得下去,更希望做为一个自由、民主、快乐与未来期盼的台湾人.

马英九稍早在竞选总部面对支持群众大喊,"恭喜大家,我们赢了."

台北市周六晚间下起滂沱大雨,马英九发表当选感言时称,这次之所以可以连任,是因为人民肯定了国民党拒绝贪腐,坚持清廉的努力,也肯定开放松绑,振兴经济的努力.人民也肯定搁置争议,争取两岸和平,把危机转变为商机的机会.

"非常兴奋,非常高兴,一开始就坚定的支持马英九,因为他是很正直的人,我们一定要挺他."一位国民党支持者田发成在沉浸一片胜选欢乐气氛的总部向记者说.

另一位从香港来的田先生则称,"今天就觉得好像过年一样,很感动."他表示,特别从香港过来看选举,因为在华人的地方,只有台湾有选举,一人一票选领袖.

**民进党选情不如预期**

根据选前各家机构发布的民意调查,民进党与国民党的支持率在伯仲之间,但从开票开始不久,民进党即一路落後.

蔡英文在举行的国际记者会中说,"对支持者致上最深歉意,我们承认败选."

蔡英文认为,挑战现任者本就是困难的事,尤其民进党在中部与北部的基层耕耘不够.虽然整体得票率比上次增加相当幅度,但仍不如预期."败选因素很多,会全面检讨."

蔡英文在随後面对支持群众称,民进党在这次选举中不是一无所有,提出的政策对未来台湾发展,仍扮演不可忽视的关键力量.

"各位,不要怀忧丧志,台湾不能没有反对的声音,不能没有制衡的力量."她说.

正式结果将以中选会公布为准.本地时间21:46时,根据中选会网站资料,目前马英九得票约689万票,得票率51.60%;蔡英文则得票约609万票,得票率45.63%.

台湾本次大选选民总数为1,808万6,455人,若投票率以八成估算,当选票数估计需723万票.本次最大票仓在新北市,选民数为307万,其次是高雄市的219万,而台北市则有210万.(完)

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