让台湾成为创业者的〞旧金山湾区〞--今周刊「谷月涵看台湾」

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月27日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)脸书以一九○亿美元天价买下WhatsApp，在美国加州小角落发展的新经济模式，正颠覆我们所熟知的旧经济结构。
脸书购并WhatsApp的金额固然吓人，但Instagram的故事更精采。
Instagram是由两位创办人于二○一○年成立，所开发的照相工具应用程式，让智慧型手机使用者很简单就能与朋友分享照片。
另一方面，成立于一八八八年的美国摄影器材老品牌伊士曼柯达，于一九八八年全球雇用超过十四万五千名员工，达到高峰。柯达在一二年宣布破产，同一年Instagram以十亿美元出售给脸书。当年Instagram才成立两年，员工十三位，个个成了富翁，而十四万多人的公司宣告破产，这样的对比实在令人怵目惊心。
其他产业也不易躲过如柯达般的命运。更令人害怕的是，许多成功的新经济，都只有少数几个人受益，而这些人几乎都住在旧金山湾区。我们必须学习他们的成功模式，否则就将沦为新经济世界的二等公民。
新经济不是贩售实体的商品，而是一种应用、一种便利。目前已出现三种模式，而且还在进化之中。首先，是建立关系网络，人与人之间的连结，这是Instagram的宗旨，更别提脸书、LinkedIn等公司。人是社交动物，与朋友、家人和商业关系的连结，是人们真正喜欢做的事，而唯有规模够大的社交网路，才对公司有价值。
其次，这些应用程式购买容易，过程也很可靠，这就是苹果、亚马逊和淘宝在做的事。当然，台湾有几家具有好产品和优良执行力的电子商务公司，但长期来说，规模还是最重要的。苹果的AppStore和iTunes不但容易使用，也极具创新；对苹果而言，硬体的功能，只是将消费者导引，并锁在其电子商务的平台而已。
第三个模式以WhatsApp、Google和苹果为例，比较属于过去流行的模念，即简单、品质与整合。WhatsApp的成功，是他们认为广告会干扰使用者，所以拒绝任何广告；Google以极简、空白的搜寻引擎页面（虽然Google也有放广告），便打败了雅虎；苹果也一样，开发出简单的硬体，苹果产品极为独特，多半是触控式、几乎没有按键。
面对这样的局面，台湾要怎么竞争？新产业的共同特色，是这些创业者在成为亿万富翁之前，才刚刚离开大学。让年轻人的创意能量自由释放非常重要，而提供他们基础设备，如资金，使其想法能够成形也很重要。台湾的大学不少，水准也不差，是鼓励这群潜在企业家抓紧机会的理想平台，并可望带领台湾重返荣耀，成为亚洲的旧金山湾区。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
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(整理 高洁如; 审校 林高丽)
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
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