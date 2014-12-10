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时事要闻 | 2014年 12月 11日 星期四 07:16 BJT

台湾附近海域发生里氏6.1级地震--USGS

路透12月10日 - 美国地质调查局(USGS)称，台湾岛东北海域周四发生里氏6.1级强烈地震。

USGS称，地震发生时间为周三2130GMT，震源深度为海床下158.1英里(254公里)，可能降低其影响。震中在台北东北方向66英里(106公里)。(完)

(编译 王丽鑫；审校 母红)

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