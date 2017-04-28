独家：蔡英文建议再度通电话 特朗普回泼冷水

路透华盛顿4月27日 - 台湾总统蔡英文建议与美国总统特朗普再度通电话，但遭到后者的冷淡回绝。特朗普表示，在中国表现出协助解决朝鲜半岛危机的姿态之际，他不想和中国国家主席习近平之间产生问题。

蔡英文周四接受路透专访时表示，不排除再度与特朗普直接对话。随后特朗普在白宫接受采访时对此给予冷淡回应。两人直接通话势必会引起中方不满。

“这么说好了，我的问题在于我已经与习主席建立起非常好的个人关系。我真的觉得他在尽全力帮助我们应对目前的严重状况，”特朗普对路透表示，他指的是中国可能正努力阻止朝鲜再次进行导弹试射或核试验。

“因此，目前我不想给他制造麻烦，”特朗普说，“我认为他身为领导人，干得好极了，我不会做出从中作梗的事情。所以我首先当然要和他谈。”

去年12月初特朗普当选总统之后接到了蔡英文的祝贺电话，这是近四年来台湾最高领导人和美国候任总统之间的首次联络，当时特朗普对华盛顿一直以来奉行“一个中国”政策、承认台湾是中国一部分的做法表示怀疑。

这通电话激怒了北京，因为北京担心台湾和其他国家最高领导人的联络会变相承认台湾的主权。

今年2月份特朗普表示尊重“一个中国”的政策，本月稍早他还在佛罗里达州的庄园招待了习近平。

特朗普回绝了蔡英文通话的建议突出表明，特朗普现在非常重视争取中国的帮助，来化解朝鲜问题紧张局势。朝鲜问题已经成为特朗普1月份就职以来面临的最大国家安全挑战。周六将是特朗普就任一百天的日子。

**台湾想购买F-35战机**

蔡英文在台北对路透表示，台湾与美国的关系一直在改善。她说，台湾或许需要从美国购买最先进的F-35隐形战机。

“我们当然期待在重要时刻在重要事情上，我们能有机会和美国政府有更直接的沟通，也不排除有机会能跟特朗普总统本人通电话，但要看情势需求和美国政府对区域事务上的考量”，她表示。

蔡英文还说，“我们在军事采购上面，是依照我们的防卫战略来形塑，所以对于战略上有意义的这些项目，我们都不会排除，F-35在战略上确实是一个有意义的项目。”

但被告知台湾总统称台湾可能想购买F-35战机时，特朗普说：“哦，还没有人通知我这事。我得考虑一下。我必须和我的人讨论一下。他们(台湾)的确从我们这里购买了很多装备。”

中国国防部新闻发言人周四在国防部例行记者会上被问及相关问题时称，中方坚决反对任何国家向台湾出售武器。

美国官员上月对路透称，特朗普政府正在起草对台湾的大型军售案，可能包括先进火箭系统和反舰导弹，以防御中国。此事肯定会惹怒中国。

但其中一位匿名官员当时表示，政府没有考虑向台湾出售F-35。

该官员称，该军售案规模料将远远超过在奥巴马政府快结束时期搁置的规模约10亿美元的军售案，但完成新的军售案可能需要数月的时间，甚至得到明年。(完)