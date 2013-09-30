台湾金融业对在上海自贸区设立据点兴趣颇浓

路透台北9月30日 - 上海自由贸易区周日揭牌，该区内金融业的开放成为一大亮点。多家台资银行高层周一表示，将会积极评估在区内设点的可能性。

兆丰金控(2886.TW)董事长蔡有才表示，目前已在评估上海自贸区能够提供金融业何种优惠措施，是否与经营策略符合。兆丰金控以提供企业贸易融资为主要业务，已在中国苏州设有分行。

他称，金融业是高度控管的行业，〞如果(自贸区)内可以设立据点，当然会比较积极。〞

台湾银行副总经理邱月琴则表示，先前的确收到中国方面征询在上海自贸区设立据点的询问。目前台银已有上海分行，并已申请了上海嘉定的同城支行。

她也指出，未来若是上海自贸区的法令能够落实，上海嘉定的同城支行概念将会类似于台湾的国际金融业务分行(OBU)的概念，因为在此区域内金融法令的限制将会解除。

合库金控(5880.TW)董事长沈临龙亦表示，目前在苏州分行之外，已进行高新同城支行的设立准备工作，第二分行选择在天津。

他称，目前为止，由于上海自贸区的相关法令规定尚未明朗，因此原先在中国大陆的布局方面，尚未有任何的改变。

兆丰金的蔡有才也表示，今年兆丰金控的筹资案预估将筹资205-215亿台币，将全数在本地进行，不会采行全球存托凭证(GDR)的方式。他并提到，财政部由于财政困窘，今年并未编列认股的预算，因此财政部的股权方面，则需要找泛公股的特定人来认列。

中国国务院公布的上海自贸区总体方案，强调在风险可控前提下，自贸区内人民币资本项目可兑换以及人民币跨境使用先行先试，昭示着中国推进汇率改革的决心，而金融牌照对民营资本和外资金融机构的放开，以及区内率先实现金融市场利率化，都在为中国金融改革的全面推开积累经验。

中国上海自贸区近期已成国内最热话题，有人称其为中国“第二次入世”。但周日简短的揭牌仪式，则尽显上海自贸区登场“低调”。(完)

(记者 高洁如; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。