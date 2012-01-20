风水师：普京龙年可能破财

路透台北1月20日电---台湾知名算命先生Chan Wei-chung表示，演员Al Pacino龙年能交好运；俄罗斯总统普京则需小心，可能破财。

“普京生於1952年，今年可能破财。作为俄罗斯领导人，普京可能拿不到该赚的钱，也可能是赚的钱都最终都得花出去。”Chan预测道。

对於生於1940年的演员Al Pacino来说，龙年要好得多，特别是如果他能行善。

“卦象看他能驱邪避祸，因为他行善积德。”

生於1964年的Sandra Bullock需要警惕小人，她有机会怀孕。生於1976年的Reese Witherspoon事业上将取得更多成功，尽管压力很大。

Chan认为，今年对英国演员Rupert Grint来说是神奇的一年，只要他留心年长的人。

“今年他有贵人...出名势不可挡。今年他的钱财将来源於年长的人，包括前辈、经纪人和公司，他们都能帮他挣钱。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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