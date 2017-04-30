鸿海董事长郭台铭称考虑在美国进行投资 方案未最终确定

路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果(AAPL.O)的主要供应商--台湾鸿海(2317.TW)董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。

鸿海在中国有规模庞大的制造工厂，这是该公司为苹果组装iPhone的一个基地。

“我们计划在美国进行一系列投资，”郭台铭告诉在白宫外等候他的记者们。“这个项目既包括资本密集和劳动技术密集型投资，也包括高科技投资。”

郭台铭1月表示，鸿海在考虑在美国成立一家显示器生产厂，投资可能超过70亿美元。(完)