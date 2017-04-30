鸿海董事长郭台铭称考虑在美国进行投资 方案未最终确定

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透华盛顿4月28日 - 全球最大电子代工生产商暨苹果(AAPL.O)的主要供应商--台湾鸿海(2317.TW)董事长郭台铭周五离开白宫时表示，该公司计划在美国进行投资，但方案还没有最终确定。
鸿海在中国有规模庞大的制造工厂，这是该公司为苹果组装iPhone的一个基地。
“我们计划在美国进行一系列投资，”郭台铭告诉在白宫外等候他的记者们。“这个项目既包括资本密集和劳动技术密集型投资，也包括高科技投资。”
郭台铭1月表示，鸿海在考虑在美国成立一家显示器生产厂，投资可能超过70亿美元。(完)
(编译 李春喜; 审校 王丽鑫)
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路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。