台湾称暂计划购买两艘美国军舰

路透台北12月9日 - 台湾国防部周二称，暂计划从美国购买两艘军舰，希望美国不会受到北京当局反对此次军售的影响。

美国参议院上周一致通过一项法案，批准向台湾出售四艘“佩里级”军舰。4月美国众议院通过类似法案时，北京当局曾表示不满。

台湾国防部发言人罗绍和（David Lo）表示，为其中两艘军舰编列了共计55亿新台币（1.76亿美元）的预算，不包括升级需求；并将评估他们的需求，然后就另外两艘军舰做出决定。

“在我们的预算里面已经编列两艘的预算，”他说道。

罗绍和还指出，希望获得能立即服役的军舰。

北京当局周一对该交易表示不满。

罗绍和称，希望美国不会受到来自北京威胁的影响。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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