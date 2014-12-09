台湾称暂计划购买两艘美国军舰

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透台北12月9日 - 台湾国防部周二称，暂计划从美国购买两艘军舰，希望美国不会受到北京当局反对此次军售的影响。
美国参议院上周一致通过一项法案，批准向台湾出售四艘“佩里级”军舰。4月美国众议院通过类似法案时，北京当局曾表示不满。
台湾国防部发言人罗绍和（David Lo）表示，为其中两艘军舰编列了共计55亿新台币（1.76亿美元）的预算，不包括升级需求；并将评估他们的需求，然后就另外两艘军舰做出决定。
“在我们的预算里面已经编列两艘的预算，”他说道。
罗绍和还指出，希望获得能立即服役的军舰。
北京当局周一对该交易表示不满。
罗绍和称，希望美国不会受到来自北京威胁的影响。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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