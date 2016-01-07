猴年展望：台币与人民币连动俱增 最低有望下探34元

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
记者 罗两莎
路透台北1月7日 - 迈入2016年，温驯的羊儿尚未卸下任务，泼辣的猴子已迫不及待登场，开年后人民币一路狂泻，且趋势看贬；分析师一致认为，今年台币也易贬难升。
分析师及财金官员均称，随台湾与美国货币政策脱钩，台湾货币政策改与中国、日本、欧洲同弹，国际美元不再是左右台币走势关键因素；取而代之的是人民币的影响力日趋壮大，人民币只要大幅变动都会影响到亚币走势。
经济学家指出，随着中国经济成长趋缓，各项经济数据均无法符合市场期待，且未来仍有降准、降息的预期，人民币前景不妙；料今年人民币兑美元CNY=CFXS有机会看到6.9元低位，台币料随之贬值至34元，甚或有机会看到34.5元。
〞今年台币易贬难升，因为台湾经济不好，加上人民币偏弱，台币跟人民币连动性越来越大，人民币不好台币也不会太好。〞一位不愿具名的大型银行经济学家说。
新年伊始，人民币兑美元CNY=CFXS至周四中午为止，在中国央行引导下最大贬值幅度已达1.53%；台币兑美元TWD=TP最大贬幅为0.97%。另韩元兑美元KRW=今年以来最大贬幅已达2.56%。
台湾贸易对手国--韩元走势亦是影响台币的另一主因。大型银行经济研究单位主管指出，倘若今年韩元贬值4-5%，台币极有可能跌破34元大关，但高点则顶多在32.5元。
台币兑美元TWD=TP去年全年贬值幅度为4.08%；韩元兑美元KRW=全年贬幅则达6.24%。
路透调查八家金融机构一致认为，今年台币趋势偏贬，中间值落在32.60至34.00间，高低区间则介于32.00-34.50。
本次调查包括一家外资银行、两家大型金融机构及五家本地大型银行；分析师预估，今年台币将呈易贬难升格局，除非全球经济情势出现严重衰退，否则台币应不会看到35元低价，预估最低点将落在34.50元。
**台美利差料进一步扩大**
台湾央行于去年底理监事会议出乎市场预料降息半码，此举宣告台湾与美国货币政策正式脱钩。分析师预估，美国第一季可望再升息，台湾央行再降息的机率很高，台美利差将进一步扩大，致台币无法脱离趋贬泥沼。
分析师并认为，今年美国FED的升息次数及幅度亦将决定台币表现；若FED升息四次，表示至今年底美国联邦资金利率将调到1.375%，美元将呈独强格局；但若只升息两次，美元有望走稳，或让台币暂时有喘息空间。
但不论是从经济基本面或技术面观察，分析师普遍认为，台币在人民币趋贬、台美利差扩等因素交错影响下，今年将呈贬值走势，最低将贬至34.5元，即使有反弹预估不易升破32.00的价位。
根据台湾主计总处预估，2015年全年经济成长率为1.06%，创六年最低；前低为2009年的负1.57%。
中国公布的去年12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI微升至49.7；但指数仍处于临界点下方，表明制造业下行压力依然较大，稳增长仍需要宽松政策扶持。
**第四季台币大贬机率低**
不过经济分析师认为，由于人民币纳入SDR将自10月1日生效，且占比例达10.92%，仅低于美元和欧元；估人民币应可以取得3.8%-4.7%的外汇储备比例，各国央行若积极调整比重，人民币有望获支撑。预估上半年趋势看贬，下半年有机会因入篮生效而走强。
另外，美国今年底将举行总统大选，美元若太强不利其海外企业，依过去经验，美方不会让经常帐顺差的国家/地区藉由货币过度贬值的方式提振出口；因此，预估第四季台币不致大贬。
汤森路透中国固定收益市场展望2016年第1期的参与机构预期，中国央行1月维持基准利率不变，降准概率则超过八成，同时1季度继续降息降准预期仍然较高。
2015年台币兑美元TWD=TP汇价的高低位在30.394-33.305间，全年贬值4.08%。
以下为路透调查八家金融机构对2016年汇率高低点与差价预估：
低位 高位
本地大型银行一 32.00 33.80
本地大型银行二 32.50 34.00
本地大型银行三 32.50 34.00
外资银行 32.50 34.00
本地大型银行四 32.70 33.50
本地大型银行五 32.70 34.00
本地大型金融机构 32.70 34.00
本地大型金融机构 33.00 34.50
中间值 32.60 34.00 (完)
(审校 杨淑祯)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
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