猴年展望：台币与人民币连动俱增 最低有望下探34元

图中为在台湾银行总行营业厅内拍到的人民币和台币纸钞。 REUTERS/Nicky Loh

记者 罗两莎

路透台北1月7日 - 迈入2016年，温驯的羊儿尚未卸下任务，泼辣的猴子已迫不及待登场，开年后人民币一路狂泻，且趋势看贬；分析师一致认为，今年台币也易贬难升。

分析师及财金官员均称，随台湾与美国货币政策脱钩，台湾货币政策改与中国、日本、欧洲同弹，国际美元不再是左右台币走势关键因素；取而代之的是人民币的影响力日趋壮大，人民币只要大幅变动都会影响到亚币走势。

经济学家指出，随着中国经济成长趋缓，各项经济数据均无法符合市场期待，且未来仍有降准、降息的预期，人民币前景不妙；料今年人民币兑美元CNY=CFXS有机会看到6.9元低位，台币料随之贬值至34元，甚或有机会看到34.5元。

〞今年台币易贬难升，因为台湾经济不好，加上人民币偏弱，台币跟人民币连动性越来越大，人民币不好台币也不会太好。〞一位不愿具名的大型银行经济学家说。

新年伊始，人民币兑美元CNY=CFXS至周四中午为止，在中国央行引导下最大贬值幅度已达1.53%；台币兑美元TWD=TP最大贬幅为0.97%。另韩元兑美元KRW=今年以来最大贬幅已达2.56%。

台湾贸易对手国--韩元走势亦是影响台币的另一主因。大型银行经济研究单位主管指出，倘若今年韩元贬值4-5%，台币极有可能跌破34元大关，但高点则顶多在32.5元。

台币兑美元TWD=TP去年全年贬值幅度为4.08%；韩元兑美元KRW=全年贬幅则达6.24%。

路透调查八家金融机构一致认为，今年台币趋势偏贬，中间值落在32.60至34.00间，高低区间则介于32.00-34.50。

本次调查包括一家外资银行、两家大型金融机构及五家本地大型银行；分析师预估，今年台币将呈易贬难升格局，除非全球经济情势出现严重衰退，否则台币应不会看到35元低价，预估最低点将落在34.50元。

**台美利差料进一步扩大**

台湾央行于去年底理监事会议出乎市场预料降息半码，此举宣告台湾与美国货币政策正式脱钩。分析师预估，美国第一季可望再升息，台湾央行再降息的机率很高，台美利差将进一步扩大，致台币无法脱离趋贬泥沼。

分析师并认为，今年美国FED的升息次数及幅度亦将决定台币表现；若FED升息四次，表示至今年底美国联邦资金利率将调到1.375%，美元将呈独强格局；但若只升息两次，美元有望走稳，或让台币暂时有喘息空间。

但不论是从经济基本面或技术面观察，分析师普遍认为，台币在人民币趋贬、台美利差扩等因素交错影响下，今年将呈贬值走势，最低将贬至34.5元，即使有反弹预估不易升破32.00的价位。

根据台湾主计总处预估，2015年全年经济成长率为1.06%，创六年最低；前低为2009年的负1.57%。

中国公布的去年12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI微升至49.7；但指数仍处于临界点下方，表明制造业下行压力依然较大，稳增长仍需要宽松政策扶持。

**第四季台币大贬机率低**

不过经济分析师认为，由于人民币纳入SDR将自10月1日生效，且占比例达10.92%，仅低于美元和欧元；估人民币应可以取得3.8%-4.7%的外汇储备比例，各国央行若积极调整比重，人民币有望获支撑。预估上半年趋势看贬，下半年有机会因入篮生效而走强。

另外，美国今年底将举行总统大选，美元若太强不利其海外企业，依过去经验，美方不会让经常帐顺差的国家/地区藉由货币过度贬值的方式提振出口；因此，预估第四季台币不致大贬。

汤森路透中国固定收益市场展望2016年第1期的参与机构预期，中国央行1月维持基准利率不变，降准概率则超过八成，同时1季度继续降息降准预期仍然较高。

2015年台币兑美元TWD=TP汇价的高低位在30.394-33.305间，全年贬值4.08%。

以下为路透调查八家金融机构对2016年汇率高低点与差价预估：

低位 高位

本地大型银行一 32.00 33.80

本地大型银行二 32.50 34.00

本地大型银行三 32.50 34.00

外资银行 32.50 34.00

本地大型银行四 32.70 33.50

本地大型银行五 32.70 34.00

本地大型金融机构 32.70 34.00

本地大型金融机构 33.00 34.50

中间值 32.60 34.00 (完)