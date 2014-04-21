焦点：台湾的全球贸易自由化之路陷入进退维谷

* 反服贸学运恐打乱台湾参与多边经贸组织时程

* 美国总统访亚将展现与亚洲对抗中国的诚意

* 两岸协议监督机制有利解除外部疑虑，反成助力

* TPP谈判进度落后，RCEP谈判进入第五回合

记者 高洁如

路透台北4月21日 -一场反服贸学运打乱了台湾参与多边经贸组织的时程表。这横生的变数再成中美两国展现其政经实力的竞技场。台湾矢志要成全球贸易自由化的一员遭重大考验。

台湾日前爆发的大规模反服贸学运，不仅立法院瘫痪逾三周，更有数十万人上街游行。反服贸学运令原本加速与中国经贸交流的马英九政府陷入尴尬局面。

另一方面，台湾也恢复与美国常态性经贸洽谈，极力拉拢对美关系。美国总统奥巴马本周的亚洲行可视为美国重要的承诺。

反服贸事件反映在各国的观望态度上，令台湾对外洽谈经贸事宜面临诸多关卡。

中国官方对此次的台湾反服贸事件置评不多。唯有上周大陆国台办发言人范丽青指出，两岸协商中没有已签协议重新谈判的先例，海基、海协会协商所达成协议的权威性，应该得到维护；而陆委会则回应，目前没有重启谈判的准备。

日前召开的海南博鳌会议，台湾前副总统萧万长与中国国务院总理李克强见面，两人在会中避谈服贸争议，仅谈到两岸未来的经济发展与合作。

〞现在大家在观望北京的态度，而且台湾内部对服贸态度也很馍糊，所以其他国家当然不急，不需要先跳出来表态。〞中华经济研究院WTO中心副执行长李淳说。

台湾经济部长张家祝表示，目前很多双边的对外经贸谈判进度已生变，并非在吓唬民众。惟值得注意的是，中央社上周五指出，印尼贸易部副部长来台拜会经济部长张家祝，指双边经济合作协定有谱，但遭经济部否认，称仅为礼貎性拜会。

台湾经济研究院国家发展战略中心副研究员许博翔则表示，4月底美国总统奥巴马将访问日本、韩国等亚洲国家，TPP的谈判进度话题可能随之升高热度，将是TPP谈判进展一大重要指标。

奥巴马将于本周三(23日)开始对亚洲四国进行访问。在此期间，他面临的最严峻挑战就是让这些心存怀疑的国家元首们相信，美国的意图不只是做个漫不经心的旁观者，而是诚心诚意地承诺在该地区对抗日益自信的中国。

**马政府陷入尴尬**

台经院的许博翔说，〞这次事件对两岸关系还不能说恶化，(反服贸)目前仅止于台湾内部的问题，但如果真的服贸需要退回重议，走到那步大陆才会掀底牌。〞

至于近期曾赴陆参访的前陆委会副主委、政治大学预测市场研究中心主任童振源则认为，反服贸事件令陆方研究机构对两岸后续关系表达忧虑，但也重新思考过往在两岸协议方面只与国民党沟通的过程可能太局限，应该要做更多层面、更广泛的沟通。

童振源也认为，反服贸事件目前影响在政治层面上，原本两岸的领导人--马习会时程恐无限延期，而两岸互设办事机构进度将被拖累。

过去两岸复杂的政治气氛，令台湾并未与非邦交国签订任何一个自由贸易协定，直到去年7月10日台湾与纽西兰(新西兰)签署经济合作协定，这是台湾第一个与已开发国家签定的经济合作协定。

去年11月初并再下一城，台湾与新加坡完成签署经济伙伴协定(ASTEP)，为台湾与东南亚国家签定的第一个经合协定。

**监督机制不应只限两岸协定**

反服贸学运的重要诉求之一即两岸协议监督条例立法。目前已有多种版本待审，甚至民间也提出监督版本。

学者认为，政府不妨以此扩大做为台湾日后与各国洽签自由贸易协定的依循机制，化危机为转机，更可成为台湾对外洽签自贸协定的助力。

接受众多政府委托研究的中华经济研究院WTO及RTA中心副研究员徐遵慈表示，自贸协定的监督条例不应只限于两岸协定，更应扩及台湾所有对外的自贸协定。比如当初台纽、台新协定签定后，那时纽西兰、新加坡其实也深怕协定送立法院会遭遇阻碍。

〞但如果立法都明确制定协议的签定流程和监督机制，也更好对各国解释，台湾的程序规定就是这样，程序更好了解、更透明，反而是好事。〞徐遵慈说。

台湾大学经济系兼任教授陈明郎则认为，反服贸事件可能令台湾后续协定的签订时间拉长。而从很多贸易的事件先例上可知，进入市场时间太慢会令对手厂商扩张，比如台湾的大厂康师傅先进去中国市场，但传统大厂统一则太晚进入，在中国市场就必须和康师傅比拚，一直追赶。

台湾大学周治邦教授则说，两岸协议监督条例的立法程序还需定调，但若是两岸协议订定的主导权是由立法权凌驾行政权，会是立法权的膨胀，因为以民主换效率，对经济发展不利。

**TPP谈判落后**

至于多边的自贸组织，台湾总统马英九将在2014年元旦文告时宣布将全力推动ECFA后续谈判与加入〞跨太平洋经济伙伴协议〞(TPP)与〞区域全面经济伙伴协议〞(RCEP)，显示了政府认为加入多边经贸组织已迫在眉睫。

带半有官方色彩的中经院李淳则说，今年2月间政府积极召开各地大使目的即在说明将申请台湾加入自贸组织的进程，先前官方也将在7月底之前将准备提出加入TPP谈判申请方案；至于行政院方已积极督促各部会盘点进一步自由化的可能面向。

如各方所知，以美国主导的TPP是其重返亚太市场的重要战略，而原本以东协国家为主的RCEP则因中国加入，反客为主地主导了RCEP。

经济部一位不具名官员指出，目前TPP的新一轮谈判本订于去年底结束，但结果一延再延，由于其组成国家包括已开发的美国、日本和自由化程度较低的越南，其谈判进度是否能够顺利备受各方质疑。

**RCEP预计2015年底完成谈判**

据台湾本地媒体报导，先前经济部长张家祝曾表示双边谈判已暂停。本地媒体披露，此国家即为TPP成员国的南美州国家智利。

此外，中经院也表示，台湾与印尼的双边ECA(经济合作协议)可行性研究已于2012年完成；而继去年台湾与菲律宾的渔船事件之后，去年下半年开始进行与菲律宾的双边经济合作协议可行性研究。此外马来西亚和印度等国也表达相当的兴趣。

长年研究RCEP的徐遵慈则表示，RCEP近期在大陆南陵完成第四回合谈判，预计6月再谈下一回合，如期完成谈判--2015年底甚或2016年初如期完成，并非没有机会。

她也说，TPP谈判是以单一认诺的方式，意即在每项的谈判议题必须针对所有细节均达成共识才一致通过，结束签字，因此达成难度较高；但RCEP的谈判方式可以先就谈判完毕的部分即签署，因此如期在2015年前谈判并签署的机会不小。

2015年底RCEP的成员国16国家谈判完毕之后，开放予其他经济伙伴参加，是台湾认为可据此参与谈判的法律基础，只不过RCEP对于此的定义及范围从未具明。

至于中国对于台湾加入大陆商务部曾正式表示，在不违反〞九二共识〞即〞一中原则〞的前提下，台湾与其他国家签FTA可做合情合理的安排。

不过，元大宝华综合经济研究院院长梁国源指出必须认清的事实是，即便台湾做好准备，仍有可能因艰难的国际处境而被拒于门外。

因此，梁国源提醒，政府一方面致力加入自贸组织，也应正视不容偏废国内产业竞争力日益低落的现实，从根本面如教育、法规、产业政策等方面改进竞争力。

中央研究院研究员黄登兴提醒，台湾政府应正视自由化的深/广度以及时程掌握，全球化都是对小规模厂商不利，〞全球化的方向下都是大吃小，跨国企业压缩小厂的存在空间〞。(完）

(审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。