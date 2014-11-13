台湾央行总裁称与香港同步放宽2万人民币兑换上限“机率很高”

路透台北11月13日 - 台湾央行总裁彭淮南周四表示，已与大陆方面持续联系，希望能与香港在同一时间放宽每日2万元人民币的兑换上限，他评估“机率很高”。

他表示，至今日上午外汇局长持续与大陆方面联系，还是希望可以和香港在同一时间放宽每日2万人民币的兑换上限。

〞我们一直在和对方在联系，早上我的同事还在打电话，〞彭淮南说。

香港金融管理局（HKMA）周三宣布，自下周一（17日）起取消香港居民每日2万元人民币兑换上限。此举绝不仅仅会便利个人客户参与沪港通，更将进一步提升人民币国际化的层次。

此外，台股近期大涨大跌，金管会主委曾铭宗在回应记者提问时，11月至10日为止外资净汇入约13亿美元。

据其介绍，至上个月底外资累计汇入金额1,902亿美元，11月到10日为止，外资累计汇入金额1,915亿美元，因此11月至10日为止外资净汇入约13亿美元。

对于上日台股大跌，他相信是反映了市场对中韩自贸协定(FTA)的忧虑。而股市是反映基本面的走势，近期第三季财报会如数公布，财报的数字是相当亮丽。

〞相信股市以后会渐趋稳定，〞曾铭宗说。

本地时间10:33，台湾加权指数.TWII升0.35%报8,949.94点；上日该指数收挫1.28%。(完)

(记者 高洁如; 审校 张喜良)

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