台湾鸿海考虑在美国亚利桑那州设厂

研究显示电子钱包继续主导崭新支付网上热话 其次是人工智能
路透香港3月16日 - 万事达卡周四发表一项研究显示，电子钱包继续主导崭新支付相关的网上社交热话，其次是人工智能。
路透台北11月9日 -台湾鸿海(2317.TW)周六宣布，正考虑在美国亚利桑那州设厂，生产大型面板和大屏幕电视，以叩开美国市场的大门。鸿海是全球最大的电子产品组装企业，亦是苹果公司(AAPL.O)的主要代工厂商。
该公司考虑这项计划的目的是希望整合北美业务。其中，该公司在墨西哥的电视和模块生产厂有1.2万名员工。
“亚利桑那州有非常好的商业环境，”鸿海董事长郭台铭在与该州州长Jan Brewer会晤后说。“美国市场非常巨大。”
Brewer本月稍早表示，苹果将在该州开设一家制造厂，以帮助增加美国就业。
但郭台铭否认该公司决定与苹果的投资计划有关。
郭台铭说，一旦敲定该计划，鸿海将“尽早”落实投资，但未具体说明规模和时间表。
他补充称，鸿海将在美国建立两个总部，一个在亚利桑那州，另一个在波士顿。
鸿海最近表示，其将把位于台南的新的软件开发中心打造成数据和云架构基地，以专注于内容创作。之前鸿海获得台湾4G牌照。(完)
(编译 郑茵/李爽 审校 张荻)
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