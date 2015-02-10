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时事要闻 | 2015年 2月 10日 星期二 12:43 BJT

台湾太阳花学运领袖遭北检起诉

路透台北2月10日 - 台北地方法院检察署(北检)周二发布新闻稿指出，已侦查终结去年3月18日的〞反服贸抗议事件〞(太阳花学运)，并将学运领袖林飞帆、陈为廷及学者黄国昌等百余人起诉。

北检起诉书中指出，林飞帆及黄国昌等八人煽惑群众占领立法院，其中林飞帆并冲撞警察，犯妨害公务罪嫌。

2014年3月，台湾以学生为主的太阳花学运，以占领立法院方式，抗议台湾与大陆签署的服贸协议未能透明审议。受到该运动的影响，陆委会提出两岸协议监督条例草案，此刻正在立法院审查。服贸协议也暂时未能在立法院通过生效。(完)

(记者 林妙容; 审校 张喜良)

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