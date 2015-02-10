台湾太阳花学运领袖遭北检起诉

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北2月10日 - 台北地方法院检察署(北检)周二发布新闻稿指出，已侦查终结去年3月18日的〞反服贸抗议事件〞(太阳花学运)，并将学运领袖林飞帆、陈为廷及学者黄国昌等百余人起诉。
北检起诉书中指出，林飞帆及黄国昌等八人煽惑群众占领立法院，其中林飞帆并冲撞警察，犯妨害公务罪嫌。
2014年3月，台湾以学生为主的太阳花学运，以占领立法院方式，抗议台湾与大陆签署的服贸协议未能透明审议。受到该运动的影响，陆委会提出两岸协议监督条例草案，此刻正在立法院审查。服贸协议也暂时未能在立法院通过生效。(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)
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