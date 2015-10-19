（修正）台湾选举：国民党撤换总统候选人 党主席朱立伦代表参选

（修正标题措辞。）

路透台北10月17日 - 台湾执政的国民党周六召开临时全国代表大会，并决议由现任党主席、亦是现任新北市长朱立伦参选2016年的总统大选。

原国民党总统代表参选人洪秀柱，也是现任立法院副院长。她6月间虽以稍高的民调跨过代表参选的门槛，但近月以来她的诸多政见并未获得支持，民调未见起色，导致本次国民党在总统大选时机虽已逼近下，却〞阵前换将〞的主因。

朱立伦今年54岁，是国民党中生代的政治人物，在去年底国民党地方选举大败后，接手国民党主席一职。他曾被视为是本届总统大选国民党内最有希望的人选，但因他是现任新北市长，任期未满，当时并未表态参选。

在野的民进党则在4月间宣布，现任民进党主席蔡英文将代表民进党参选2016年总统大选。蔡英文并表示，将维持两岸关系的现状，并且建立常态化的两岸关系。

台湾中央选举委员会先前已订2016年1月16日为下一届总统和立法委员选举日。(完)