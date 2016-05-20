新闻稿：台湾新总统蔡英文5月20日就职演说全文

路透台北5月20日 - 以下为台湾新总统蔡英文5月20日就职演说全文：

各位友邦的元首与贵宾、各国驻台使节及代表、现场的好朋友，全体国人同胞，大家好：

就在刚刚，我和陈建仁已经在总统府里面，正式宣誓就任中华民国第十四任总统与副总统。我们要感谢这块土地对我们的栽培，感谢人民对我们的信任，以及，最重要的，感谢这个国家的民主机制，让我们透过和平的选举过程，实现第三次政党轮替，并且克服种种不确定因素，顺利渡过长达四个月的交接期，完成政权和平移转。

台湾，再一次用行动告诉世界，作为一群民主人与自由人，我们有坚定的信念，去扞卫民主自由的生活方式。这段旅程，我们每一个人都参与其中。亲爱的台湾人民，我们做到了。

我要告诉大家，对于一月十六日的选举结果，我从来没有其他的解读方式。人民选择了新总统、新政府，所期待的就是四个字：解决问题。此时此刻，台湾的处境很困难，迫切需要执政者义无反顾的承担。这一点，我不会忘记。

我也要告诉大家，眼前的种种难关，需要我们诚实面对，需要我们共同承担。所以，这个演说是一个邀请，我要邀请全体国人同胞一起来，扛起这个国家的未来。

国家不会因为领导人而伟大；全体国民的共同奋斗，才让这个国家伟大。总统该团结的不只是支持者，总统该团结的是整个国家。团结是为了改变，这是我对这个国家最深切的期待。在这里，我要诚恳地呼吁，请给这个国家一个机会，让我们抛下成见，抛下过去的对立，我们一起来完成新时代交给我们的使命。

在我们共同奋斗的过程中，身为总统，我要向全国人民宣示，未来我和新政府，将领导这个国家的改革，展现决心，绝不退缩。

为年轻人打造一个更好的国家

未来的路并不好走，台湾需要一个正面迎向一切挑战的新政府，我的责任就是领导这个新政府。

我们的年金制度，如果不改，就会破产。

我们僵化的教育制度，已经逐渐与社会脉动脱节。

我们的能源与资源十分有限，我们的经济缺乏动能，旧的代工模式已经面临瓶颈，整个国家极需要新的经济发展模式。

我们的人口结构急速老化，长照体系却尚未健全。

我们的人口出生率持续低落，完善的托育制度却始终遥遥无期。

我们环境污染问题仍然严重。

我们国家的财政并不乐观。

我们的司法已经失去人民的信任。

我们的食品安全问题，困扰着所有家庭。

我们的贫富差距越来越严重。

我们的社会安全网还是有很多破洞。

最重要的，我要特别强调，我们的年轻人处于低薪的处境，他们的人生，动弹不得，对于未来，充满无奈与茫然。

年轻人的未来是政府的责任。如果不友善的结构没有改变，再多个人菁英的出现，都不足以让整体年轻人的处境变好。我期许自己，在未来的任期之内，要一步一步，从根本的结构来解决这个国家的问题。

这就是我想为台湾的年轻人做的事。虽然我没有办法立刻帮所有的年轻人加薪，但是我愿意承诺，新政府会立刻展开行动。请给我们一点时间，也请跟我们一起走上改革的这一条路。

改变年轻人的处境，就是改变国家的处境。一个国家的年轻人没有未来，这个国家必定没有未来。帮助年轻人突破困境，实现世代正义，把一个更好的国家交到下一代手上，就是新政府重大的责任。

第一、经济结构的转型

要打造一个更好的国家，未来，新政府要做到以下几件事情。

首先，就是让台湾的经济结构转型。这是新政府所必须承担的最艰钜使命。我们不要妄自菲薄，更不要失去信心。台湾有很多别的国家没有的优势，我们有海洋经济的活力和靭性，高素质的人力资源、务实可靠的工程师文化、完整的产业链、敏捷灵活的中小企业，以及，永不屈服的创业精神。

我们要让台湾经济脱胎换骨，就必须从现在起就下定决心，勇敢地走出另外一条路。这一条路，就是打造台湾经济发展的新模式。

新政府将打造一个以创新、就业、分配为核心价值，追求永续发展的新经济模式。改革的第一步，就是强化经济的活力与自主性，加强和全球及区域的连结，积极参与多边及双边经济合作及自由贸易谈判，包括TPP、RCEP等，并且，推动新南向政策，提升对外经济的格局及多元性，告别以往过于依赖单一市场的现象。

除此之外，新政府相信，唯有激发新的成长动能，我们才能突破当前经济的停滞不前。我们会以出口和内需作为双引擎，让企业生产和人民生活互为表里，让对外贸易和在地经济紧密连结。

我们会优先推动五大创新研发计画，藉着这些产业来重新塑造台湾的全球竞争力。我们也要积极提升劳动生产力，保障劳工权益，让薪资和经济成长能同步提升。

这是台湾经济发展的关键时刻。我们有决心，也有沟通能力。我们已经有系统性的规划，未来，会以跨部会联手的模式，把整个国家的力量集结起来，一起来催生这个新模式。

在经济发展的同时，我们不要忘记对环境的责任。经济发展的新模式会和国土规划、区域发展及环境永续，相互结合。产业的布局和国土的利用，应该抛弃零碎的规画，和短视近利的眼光。我们必须追求区域的均衡发展，这需要中央来规画、整合，也需要地方政府充分发挥区域联合治理的精神。

我们也不能再像过去，无止尽地挥霍自然资源及国民健康。所以，对各种污染的控制，我们会严格把关，更要让台湾走向循环经济的时代，把废弃物转换为再生资源。对于能源的选择，我们会以永续的观念去逐步调整。新政府会严肃看待气候变迁、国土保育、灾害防治的相关议题，因为，我们只有一个地球，我们也只有一个台湾。

第二、强化社会安全网

新政府必须要承担的第二件事情，就是强化台湾的社会安全网。这些年，几件关于儿少安全及随机杀人的事件，都让整个社会震惊。不过，一个政府不能永远在震惊，它必须要有同理心。没有人可以替受害者家属承受伤痛，但是，一个政府，尤其是第一线处理问题的人，必须要让受害者以及家属觉得，不幸事件发生的时候，政府是站在他们这一边。

除了同理心之外，政府更应该要提出解决的方法。全力防止悲剧一再发生，从治安、教育、心理健康、社会工作等各个面向，积极把破洞补起来。尤其是治安与反毒的工作，这些事情，新政府会用最严肃的态度和行动来面对。

在年金的改革方面，这是攸关台湾生存发展的关键改革，我们不应该迟疑，也不可以躁进。由陈建仁副总统担任召集人的年金改革委员会，已经紧锣密鼓在筹备之中。过去的政府在这个议题上，曾经有过一些努力。但是，缺乏社会的参与。新政府的做法，是发动一个集体协商，因为年金改革必须是一个透过协商来团结所有人的过程。

这就是为什么，我们要召开年金改革国是会议，由不同阶层、不同职业代表，在社会团结的基础上，共同协商。一年之内，我们会提出可行的改革方案。无论是劳工还是公务员，每一个国民的退休生活都应该得到公平的保障。

另外，在长期照顾的议题上，我们将会把优质、平价、普及的长期照顾系统建立起来。和年金改革一样，长照体系也是一个社会总动员的过程。新政府的做法是由政府主导和规划，鼓励民间发挥社区主义的精神，透过社会集体互助的力量，来建立一套妥善而完整的体系。每一个老年人都可以在自己熟悉的社区，安心享受老年生活，每一个家庭的照顾压力将会减轻。照顾老人的工作不能完全让它变成自由市场。我们会把责任扛起来，按部就班来规划与执行，为超高龄社会的来临，做好准备。

第三、社会的公平与正义

新政府要承担的第三件事情，就是社会的公平与正义。在这个议题上，新政府会持续和公民社会一起合作，让台湾的政策更符合多元、平等、开放、透明、人权的价值，让台湾的民主机制更加深化与进化。

新的民主制度要能够上路，我们必须先找出面对过去的共同方法。未来，我会在总统府成立真相与和解委员会，用最诚恳与谨慎的态度，来处理过去的历史。追求转型正义的目标是在追求社会的真正和解，让所有台湾人都记取那个时代的错误。

我们将从真相的调查与整理出发，预计在三年之内，完成台湾自己的转型正义调查报告书。我们将会依据调查报告所揭示的真相，来进行后续的转型正义工作。挖掘真相、弥平伤痕、厘清责任。从此以后，过去的历史不再是台湾分裂的原因，而是台湾一起往前走的动力。

同样在公平正义的议题上，我会秉持相同的原则，来面对原住民族的议题。今天的就职典礼，原住民族的小朋友在唱国歌之前，先唱了他们部落传统的古调。这象征了，我们不敢忘记，这个岛上先来后到的顺序。

新政府会用道歉的态度，来面对原住民族相关议题，重建原民史观，逐步推动自治，复育语言文化，提升生活照顾，这就是我要领导新政府推动的改变。

接下来，新政府也会积极推动司法改革。这是现阶段台湾人民最关心的议题。司法无法亲近人民、不被人民信任、司法无法有效打击犯罪，以及，司法失去作为正义最后一道防线的功能，是人民普遍的感受。

为了展现新政府的决心，我们会在今年十月召开司法国是会议，透过人民实际的参与，让社会力进来，一起推动司法改革。司法必须回应人民的需求，不再只是法律人的司法，而是全民的司法。司法改革也不只是司法人的家务事，而是全民参与的改革。这就是我对司法改革的期待。

第四、区域的和平稳定发展及两岸关系

新政府要承担的第四件事情，是区域的和平稳定与发展，以及妥善处理两岸关系。过去三十年，无论是对亚洲或是全球，都是变动最剧烈的时期；而全球及区域的经济稳定和集体安全，也是各国政府越来越关切的课题。

台湾在区域发展当中，一直是不可或缺的关键角色。但是近年来，区域的情势快速变动，如果台湾不善用自己的实力和筹码，积极参与区域事务，不但将会变得无足轻重，甚至可能被边缘化，丧失对于未来的自主权。

我们有危机，但也有转机。台湾现阶段的经济发展，和区域中许多国家高度关联和互补。如果将打造经济发展新模式的努力，透过和亚洲、乃至亚太区域的国家合作，共同形塑未来的发展策略，不但可以为区域的经济创新、结构调整和永续发展，做出积极的贡献，更可以和区域内的成员，建立紧密的「经济共同体」意识。

我们要和其他国家共享资源、人才与市场，扩大经济规模，让资源有效利用。「新南向政策」就是基于这样的精神。我们会在科技、文化与经贸等各层面，和区域成员广泛交流合作，尤其是增进与东协、印度的多元关系。为此，我们也愿意和对岸，就共同参与区域发展的相关议题，坦诚交换意见，寻求各种合作与协力的可能性。

在积极发展经济的同时，亚太地区的安全情势也变得越来越复杂，而两岸关系，也成为建构区域和平与集体安全的重要一环。这个建构的进程，台湾会做一个「和平的坚定维护者」，积极参与，绝不缺席；我们也将致力维持两岸关系的和平稳定；我们更会努力促成内部和解，强化民主机制，凝聚共识，形成一致对外的立场。

对话和沟通，是我们达成目标最重要的关键。台湾也要成为一个「和平的积极沟通者」，我们将和相关的各方，建立常态、紧密的沟通机制，随时交换意见，防止误判，建立互信，有效解决争议。我们将谨守和平原则、利益共享原则，来处理相关的争议。

我依照中华民国宪法当选总统，我有责任扞卫中华民国的主权和领土；对于东海及南海问题，我们主张应搁置争议，共同开发。

两岸之间的对话与沟通，我们也将努力维持现有的机制。1992年两岸两会秉持相互谅解、求同存异的政治思维，进行沟通协商，达成若干的共同认知与谅解，我尊重这个历史事实。92年之后，20多年来双方交流、协商所累积形成的现状与成果，两岸都应该共同珍惜与维护，并在这个既有的事实与政治基础上，持续推动两岸关系和平稳定发展；新政府会依据中华民国宪法、两岸人民关系条例及其他相关法律，处理两岸事务。两岸的两个执政党应该要放下历史包袱，展开良性对话，造福两岸人民。

我所讲的既有政治基础，包含几个关键元素，第一，1992年两岸两会会谈的历史事实与求同存异的共同认知，这是历史事实；第二，中华民国现行宪政体制；第三，两岸过去20多年来协商和交流互动的成果；第四，台湾民主原则及普遍民意。

第五、外交与全球性议题

新政府要承担的第五件事情，是善尽地球公民的责任，在外交与全球性的议题上做出贡献。让台湾走向世界，也要让世界走进台湾。

现场有许多来自各国的元首与使节团，我要特别谢谢他们，长久以来一直帮助台湾，让我们有机会参与国际社会。未来，我们会持续透过官方互动、企业投资与民间合作各种方式，分享台湾发展的经验，与友邦建立永续的伙伴关系。

台湾是全球公民社会的模范生，民主化以来，我们始终坚持和平、自由、民主及人权的普世价值。我们会秉持这个精神，加入全球议题的价值同盟。我们会继续深化与包括美国、日本、欧洲在内的友好民主国家的关系，在共同的价值基础上，推动全方位的合作。

我们会积极参与国际经贸合作及规则制定，坚定维护全球的经济秩序，并且融入重要的区域经贸体系。我们也不会在防制全球暖化、气候变迁的议题上缺席。我们将会在行政院设立专责的能源和减碳办公室，并且根据COP21巴黎协议的规定，定期检讨温室气体的减量目标，与友好国家携手，共同维护永续的地球。

同时，新政府会支持并参与，全球性新兴议题的国际合作，包括人道救援、医疗援助、疾病的防治与研究、反恐合作，以及共同打击跨国犯罪，让台湾成为国际社会不可或缺的伙伴。

结语

1996年台湾第一次总统直选，到今天刚好20年。过去20年，在几任政府以及公民社会的努力之下，我们成功渡过了许多新兴民主国家必须面对的难关。在这个过程中，我们曾经有过许多感动人心的时刻和故事，不过，正如同世界上其他国家一样，我们也曾经有过焦虑、不安、矛盾、与对立。

我们看到了社会的对立，进步与保守的对立，环境与开发的对立，以及，政治意识之间的对立。这些对立，曾经激发出选举时的动员能量，不过也因为这些对立，我们的民主逐渐失去了解决问题的能力。

民主是一个进程，每一个时代的政治工作者，都要清楚认识他身上所肩负的责任。民主会前进，民主也有可能倒退。今天，我站在这里，就是要告诉大家，倒退不会是我们的选项。新政府的责任就是把台湾的民主推向下一个阶段：以前的民主是选举的输赢，现在的民主则是关于人民的幸福；以前的民主是两个价值观的对决，现在的民主则是不同价值观的对话。

打造一个没有被意识形态绑架的「团结的民主」，打造一个可以回应社会与经济问题的「有效率的民主」，打造一个能够实质照料人民的「务实的民主」，这就是新时代的意义。

只要我们相信，新时代就会来临。只要这个国家的主人，有坚定的信念，新时代一定会在我们这一代人的手上诞生。

各位亲爱的台湾人民，演讲要结束了，改革要开始了。从这一刻起，这个国家的担子交在新政府身上。我会让大家看见这个国家的改变。

历史会记得我们这个勇敢的世代，这个国家的繁荣、尊严、团结、自信和公义，都有我们努力的痕迹。历史会记得我们的勇敢，我们在2016年一起把国家带向新的方向。这块土地上的每一个人，都因为参与台湾的改变，而感到骄傲。

刚才表演节目中的一首歌曲当中，有一句让我很感动的歌词：

(台语)现在是彼一天，勇敢ㄟ台湾人。

各位国人同胞，两千三百万的台湾人民，等待已经结束，现在就是那一天。今天，明天，未来的每一天，我们都要做一个守护民主、守护自由、守护这个国家的台湾人。

谢谢大家。(完)