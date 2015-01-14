台湾开放陆客来台购买保单 金管会估计首年达50亿台币

中资银行借西方同业收缩之机 大力扩张海外支付网络--研究
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。
路透台北1月14日 - 台湾立法院财委会周三通过开放陆客来台买保单，金管会估首年可达50亿台币，第二年可达百亿台币。
周三立法院财政员会通过陆客来台可经由保险业国际业务分公司(OIU)购买保单。
金管会主委曾铭宗表示，根据香港经验估计，台湾若开放陆客来台买保单首年估达50亿台币，次年可达百亿。(完)
(记者 詹静宜；; 撰写 高洁如; 审校 黄凯)
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路透北京5月8日 - 中国银监会日前发布商业银行押品管理指引，明确将押品管理纳入全面风险管理体系，以有效防范和化解信用风险；指引并要求，银行应至少将押品分为金融质押品、房地产、应收账款和其他押品等类别，并在此基础上进一步细分。
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。