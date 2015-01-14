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中国财经 | 2015年 1月 14日 星期三 11:54 BJT

台湾开放陆客来台购买保单 金管会估计首年达50亿台币

路透台北1月14日 - 台湾立法院财委会周三通过开放陆客来台买保单，金管会估首年可达50亿台币，第二年可达百亿台币。

周三立法院财政员会通过陆客来台可经由保险业国际业务分公司(OIU)购买保单。

金管会主委曾铭宗表示，根据香港经验估计，台湾若开放陆客来台买保单首年估达50亿台币，次年可达百亿。(完)

(记者 詹静宜；; 撰写 高洁如; 审校 黄凯)

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