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时事要闻 | 2012年 9月 19日 星期三 13:46 BJT

台湾海基会董事长江丙坤将请辞--消息人士

路透台北9月19日电---两位消息人士周三指出,台湾负责两岸谈判代表机构--海基会董事长江丙坤将向董事会提出辞呈,结束其四年多的首席谈判代表职务.

其中一位了解情况的消息人士指出,海基会稍晚将举行记者会说明相关事项,江丙坤将表达辞职意愿,并提交下次董事会讨论.

"他会表达他的(辞职)意愿."上述一名消息人士对路透称.但他未透露江请辞的原因.

台湾政坛因台湾经济近来陷入困境而出现内阁改组声音,本周二立法院开议後,反对党并提出对行政院长的不信任案,该案定於本周六投票表决.但因反对党席位未过半,一般预料将不会通过.但已出现再度内阁改组的杂音.(完)

--记者 林妙容; 审校 屈桂娟

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