台湾海基会董事长江丙坤将请辞--消息人士

德国中左翼社会民主党与默克尔保守党派支持率旗鼓相当--民调
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。
路透台北9月19日电---两位消息人士周三指出,台湾负责两岸谈判代表机构--海基会董事长江丙坤将向董事会提出辞呈,结束其四年多的首席谈判代表职务.
其中一位了解情况的消息人士指出,海基会稍晚将举行记者会说明相关事项,江丙坤将表达辞职意愿,并提交下次董事会讨论.
"他会表达他的(辞职)意愿."上述一名消息人士对路透称.但他未透露江请辞的原因.
台湾政坛因台湾经济近来陷入困境而出现内阁改组声音,本周二立法院开议後,反对党并提出对行政院长的不信任案,该案定於本周六投票表决.但因反对党席位未过半,一般预料将不会通过.但已出现再度内阁改组的杂音.(完)
--记者 林妙容; 审校 屈桂娟
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路透巴黎2月24日 - 法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的律师Rodolphe Bossel称，周三警方就勒庞不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控传唤勒庞时，勒庞拒绝接受讯问。
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)