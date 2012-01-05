台湾领导人大选战情紧绷却低调 "三只小猪"力战"平安福"

记者 高洁如

路透台北1月5日电---距离四年一次的台湾领导人大选只剩九天,蓝绿战情也愈发地紧绷胶着.但台北街上看不见候选人争相插举旗帜交织而成的旗海,街头巷尾听不到宣传车大声播放竞选歌曲,造势晚会中也少了刺耳的喇叭声……

虽然民进党向支持者发放五彩闪亮的小猪扑满以募集经费,掀起一股风潮;国民党则发送印有"台湾平安"题字和国旗标志的"平安福"予支持者,但但整体气氛较以往却"低调"许多,民众反应亦显冷淡.

这固然和两位主要候选人均偏温和、理性、中道的人格特质有关,亦从侧面反映出台湾民主正逐渐成熟.

"这次选举大家没有以往热衷,不像以前很疯狂,"家在台湾中部、现年64岁的康元哲说.他此前在公务机关任职,先前四次的领导人大选不但热心参与,甚至还大力赞助过候选人选举的宣传车.

他这次没有投票打算,并称之前对政治狂热本来是希望改变现状,但这些年过去了政党也轮替了,冲突却没有减少,自己是"冷掉半截".

"我还是过我小老百姓安定、自由的日子就好,"他说.

四年前国民党马英九在领导人选举中大赢,他所代表的温和、具传统价值的谦谦君子形象,被归纳为胜利路线,因这能够争取最多数的中间选民认同.民进党本次也向着胜利路线靠拢,推出非典型的民进党政治人物--具理性、中道、学者特质的候选人蔡英文.

"小英和马英九就是这麽像,只是男版、女版不同而已,"中山大学政治研究所所长廖达琪教授如是评价道.

他指出,在迥异的候选人风格下,民进党修正本次选举路线,与以往激情式、偏锋式的风格不同,转而以理性的辩论、政见论述取代.

中正大学政治学系兼任教授吴重礼也毫不忌讳地说,"这次大选相对以往显得很没看头...这两个人讲话都很无聊!"

台湾领导人大选将在1月14日(下周六)举行.四年前民进党在大选中大输马英九220万票,很多人并不看好这次民进党可能胜选.但蔡英文的民调缓步上扬,先前本地媒体公布的民调中甚至出现追平马英九的"死亡交叉",令执政党警觉心大起,纷纷动员行政体系频以"政绩"护盘.

1996年台湾举办第一次领导人直选时投票率最低为76.04%,随後陈水扁当选的二届整体投票率均冲破八成,但上届投票率连两度下降至76.33%.

台湾大学政治系教授王业立指出,近几年的选情都比较冷,不若90年代民主化初期的热情."我想这应是民主逐渐成熟的表现."

**"三只小猪" PK "平安福"**

以往"庆典式"的澎湃造势系列活动大幅减少,民众普通感受不到选举已步步逼近.但民进党的无心插柳之举,却让"三只小猪"赚足了眼球;而国民党也推出"台湾平安福"活动,希望能打破"小猪"困局.

10月时,住在台南两岁多的三胞胎小朋友在一场造势晚会中,送了三只小猪扑满给蔡英文做为竞选经费.但数日之後监察院指出未成年人不能在选举中捐款,称此举已触犯法令,让民进党公开退回这三个扑满.

民进党支持者对此群情激愤,思考如何反制,遂有了发放小猪扑满来筹集竞选经费的想法.

"这个活动是偶然着力点.刚好民进党是在野党,主要诉求公平正义.三只小猪抵抗大野狼,也代表众多民众一起抵抗财团、强者,"中央研究院副研究员陈仪深表示.

他并称,民进党这些年靠着向民众的小额捐款,把之前陈水扁贪腐、与财团站在一起的形象扭转,也是一举两得,不但赚得面子,也赚得里子.

藉着童话式简单明了的互动式竞选活动,"三只小猪"策略让对蔡英文本持观望的民进党传统支持者能够站出来支持蔡英文,也是让她的民调开低走高的原因.

蔡英文竞选总部发言人林俊宪就说,这个活动的目的并不在钱,"是要支持者来参与,要唤起乡亲的热情."

他透露,这个活动发起後已经令民进党收到来自支持者捐出的12万只小猪扑满,日後将以此做出不同的造型艺术并在造势场合中推出.

"如果从政治参与度来讲的话,'三只小猪'是由下而上的,有助於加强民众和政党的心理连结,更可以加强传统支持者的认同、进一步拓展选票,"东吴大学政治系助理教授林琼珠表示.

中央研究院副研究员陈仪深指出,蔡英文和马英九在人格特质上有很相似的部分,例如理性,中道."俩人如何可以吸引更多中间的多数,将是胜负的关键."他说.(完)