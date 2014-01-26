版本:
中国
时事要闻 | 2014年 1月 26日 星期日 08:20 BJT

台湾领导人官邸遭一大货车冲撞

路透台北1月25日 -一辆30吨重大型货车周六清晨冲撞台湾领导人官邸。官邸副发言人马玮国称，因哨兵迅速按下防弹自动门，及时阻挡该意外造成的伤害，维安单位已提升安全警戒并强化警卫。

马玮国并表示，马英九正在海外访问，已在第一时间获知相关讯息，出访行程不受影响。

据本地多家电视台报导，一名男子于周六清晨五点，驾驶大货车冲撞领导人官邸，由于速度快，连闯府前栏杆、地柱等四道阻绝，整辆车直接撞进大门内。货车驾驶已戒护送医，警方封锁现场厘清车祸原因。(完)

(记者 董永年; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐