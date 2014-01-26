台湾领导人官邸遭一大货车冲撞

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透台北1月25日 -一辆30吨重大型货车周六清晨冲撞台湾领导人官邸。官邸副发言人马玮国称，因哨兵迅速按下防弹自动门，及时阻挡该意外造成的伤害，维安单位已提升安全警戒并强化警卫。
马玮国并表示，马英九正在海外访问，已在第一时间获知相关讯息，出访行程不受影响。
据本地多家电视台报导，一名男子于周六清晨五点，驾驶大货车冲撞领导人官邸，由于速度快，连闯府前栏杆、地柱等四道阻绝，整辆车直接撞进大门内。货车驾驶已戒护送医，警方封锁现场厘清车祸原因。(完)
(记者 董永年; 审校 张喜良)
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：