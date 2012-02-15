（新闻稿）玄旿锡（韩国开发研究院院长）：政府应平衡内需与国际的需求

采访整理/黄亦筠

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韩国国家级政经智库，韩国开发研究院（ＫＤＩ）的定位像美国布鲁金斯研究院。韩国历任重要财经官员，多从这里诞生。韩国多任总统的重要财经政策，都少不了ＫＤＩ的影子。每季固定发布的经济数字，更左右韩国政治、企业氛围。ＫＤＩ舵手，六十一岁的院长玄旿锡，有着官员的威严，但开始谈话後，却流露经济学者的严谨和他这辈战後出生的人，对国家的殷殷期盼。简朴整洁的办公室，书柜上正放着和韩国总统李明博的合照。他多次针对全球景气，对韩国示警。呼吁冲刺出口成长的韩国政府，在欧美市场疲弱之际，必须发展平衡内需与贸易出口的政策。去年韩国成为Ｇ20主办国，玄旿锡代表韩国地主国发表演讲。生於韩战，亲身经历了韩国从贫困到跃升。他引述英国作家毕许（Isabella B. Bishop）的话开场，“一百年前‘没有希望的国家’，现在成为Ｇ20的主席国。五十年，韩国出口额增长，超过九千倍，”为现场上百名外国媒体，勾勒韩战後这段发展滥觞。玄旿锡曾任韩国ＫＡＩＳＴ商学院教授、世界银行经济学家，及韩国国际贸易协会（ＫＩＴＡ）贸易研究中心主任。97年亚洲金融风暴前後，他正好在政府财经部会担任局长级职务，参与政府的变革。“因为九七年的金融风暴，韩国才能有破釜沉舟的改革，也才能在08年全球金融风暴中，快速复苏，”玄旿锡说。

以下为玄旿锡接受《天下》独家专访摘要：

最近，全球经济存在着许多不确定性。2011年1月开始，从ＩＭＦ到韩国经济预测机构都认为，全球经济已开始快速复苏。但随着时间过去，从阿拉伯之春、欧洲债务连环爆、美国经济衰退等陆续发生，影响全球经济。从我的角度来看，这些外部经济的不确定，还会持续下去，复苏可能会在明年下半年才会开始发生。从现在到明年上半年，都将是经济紧缩的状况。

全球衰退 韩国也受影响

韩国对於外贸的依赖度非常高，外销占ＧＤＰ的比重超过五成；韩国金融市场对外国人又很开放。因此全球经济衰退，的确带给韩国冲击，变得敏感又脆弱。韩国政府2012年需要发展一套措施，是能够平衡内需和国际市场的措施。过去三年，韩国每年的出口成长都超过两成，高於OECD国家的平均。2012全球贸易量增加速度会缓慢，韩国预估12年成长是10％，这也意味着，韩国的出口成长，可能不如11年初的高速成长。 对韩国来说，促进内需成长的最佳策略，是从服务部门着手。然而韩国服务业和先进国家相比，实力上较落後。服务业不只有餐饮，零售通路服务，还包括设计、法律、会计事务所等专业服务业及医疗服务业。这些部门需要增加生产力，并善用科技，应用到服务业。另外，这个部门还有比较高的规范及管制，因此需要去管制化（deregulation）。从这个角度来看，不只要在内需和出口之间找平衡，同时还能带动就业机会。

扩张对外贸易网

对外，也要扩大国际市场。这是韩国政府重视签定ＦＴＡ的原因。韩国已完成了三个主要经济区：美国、欧盟、东协内重要国家的签署，目前正和加拿大、南美协商。这是政府打出来的通道，以协助韩国企业走向全球市场。透过ＦＴＡ，带动国内产业的改革，提升生产力，让产业变强；也可以藉此引进外资投资韩国。但我们常忽略，发展国际贸易网络，不仅对国家竞争力有利，最大的得利者其实是消费者。因为市场开放後，面临竞争，产品价格降低，消费者就可以从中获益。这是ＦＴＡ带给韩国的贡献。