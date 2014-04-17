台湾金管会提醒银行业做好大陆不动产授信担保的风险控管--主委

路透台北4月17日 -台湾金管会主委曾铭宗周四称，台湾银行业最大的风险将来自大陆，随着外国媒体屡提及大陆不动产景气趋缓，金管会已密切注意，并提醒金融业做好大陆不动产授信担保的风险控管。

今天曾铭宗赴立法院备询时并指出，台湾银行业呆帐覆盖率已逾350%，及去年银行业获利创新高，银行业的体质相当健全，惟银行业对大陆的曝险额度快速增加，现在已增至1.5兆台币。

“提醒银行业留意大陆不动产授信担保的风险。”他坦称。

金管会主要针对两岸服贸协议若未能签订对金融产业的影响向立法院财委会提出报告，其中他表示，签订两岸服贸协议对金融业利大于弊，尤其是证券业，近20家台湾证券业在大陆设置办事处已15年，就像苏武牧羊一样，现在等着服贸通过参与合资，拓展大陆业务。

券商公会理事长简鸿文亦称，香港与中国签署的CEPA将比照台湾两岸服贸协议金融开放条件，将于明年元月起生效，香港可望后置先发，若未能让两岸服贸协议尽快通过，那台湾证券业将丧失先机。

台湾金管会周二向立法院财委会提出报告指出，陆方承诺台湾金融业者以人民币合格境外机构投资者(RQFII)方式投资大陆资本市场，若两岸服贸协议未通过，将丧失抢先发行人民币金融商产品的契机，且台湾发展成为人民币离岸中心的目标也会受到影响。

**证交所与沪交所洽谈合作**

曾铭宗表示，台湾证交所与上海沪交所持续针对指数相互授权编制，正在洽谈中，其中涉及较为复杂的部分仍待进一步协商。

“双方的确有在讲合作但细节还在谈，双挂牌也都还在谈!”他说。

他并指出，两岸合作是个大方向，但因涉及法规面，证交所与沪交所合作进度跟服贸没有关系。

此外，针对TMU衍生性商品业务金检结果，曾铭宗表示，金检后发现两家银行有疏失，其中一家疏失比较大、一家疏失则较小，疏失较为严重者为收取高额佣金而去向非避险性客户推销投资外汇衍生性商品，近期将祭出重大处分， 并召开召开记者会公开惩处。

台湾金管会3月底表示，今年原先规划从3月启动金检国内七家银行金融行销部门(TMU)的法人衍生性商品业务，正巧碰上近期人民币波动较大而引起关注，金检预计在1-2个月完成。 (完)

(记者 詹静宜；审校 林高丽)

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