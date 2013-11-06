台湾金管会称年底前拟开放陆企发行宝岛债--报道

沪综指放量收创逾15个月新高 军工股走势强劲
路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。
路透台北11月6日 -台湾本地通讯社--中央社周三傍晚报导，台湾金管会主委曾铭宗表示，今年年底前即可完成相关法令的修改，很快可看到陆资企业到台湾发行人民币计价债券(宝岛债)。
报导指出，曾铭宗在立法院开会结束后对媒体表示，陆企到台湾发宝岛债已有进度，只要修内部相关规定，包含对财务报告的监理等，预计年底之前相关机制即可完成。
他并表示，有部分陆企已经向大陆主管机关取得额度，所以金管会若开放，很快就可看到陆企来台发宝岛债。
路透此前即引述消息报导，台湾金管会正在研拟开放陆资企业至台湾发行公司债，其规划方向是允许陆企发行含人民币(宝岛债)在内的外币债，但不涉及台币债，以跟上香港点心债的发展脚步。(完)
(记者 林妙容; 审校 张喜良)
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路透北京4月11日 - 中国股市沪综指周二放量收创逾15个月新高。分析师指出，今日沪综指下探30日均线3,250点附近获支撑，由于短期雄安主题板块连涨后，部分品种出现获利回吐压力，致市场热情有所消退，但军工板块走势强劲领涨大盘，并带动大盘探底回升，股指震荡盘升的运行态势未被打破。
路透北京4月11日 - 中国汽车工业协会(中汽协)周二表示，中国3月汽车销量同比增长4.0%至250万辆。 2月时同比增长22.4%，1月则增0.2%。 中国汽车工业协会表示，2017年第一季汽车销量较上年同期增长7.0%。 该协会1月时预计，今年销量将增长5%，较2016年13.7%的增幅明显减缓，因对小排量汽车的税费优惠计划结束。(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。