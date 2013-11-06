台湾金管会称年底前拟开放陆企发行宝岛债--报道

路透台北11月6日 -台湾本地通讯社--中央社周三傍晚报导，台湾金管会主委曾铭宗表示，今年年底前即可完成相关法令的修改，很快可看到陆资企业到台湾发行人民币计价债券(宝岛债)。

报导指出，曾铭宗在立法院开会结束后对媒体表示，陆企到台湾发宝岛债已有进度，只要修内部相关规定，包含对财务报告的监理等，预计年底之前相关机制即可完成。

他并表示，有部分陆企已经向大陆主管机关取得额度，所以金管会若开放，很快就可看到陆企来台发宝岛债。

路透此前即引述消息报导，台湾金管会正在研拟开放陆资企业至台湾发行公司债，其规划方向是允许陆企发行含人民币(宝岛债)在内的外币债，但不涉及台币债，以跟上香港点心债的发展脚步。(完)

(记者 林妙容; 审校 张喜良)

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