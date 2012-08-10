“江陈会”创造气氛 但和平红利效益递减

* "江陈会"创造气氛,惟效益递减

* 货币清算机制接棒演出,年底前金融业均为重点

* 景气不佳暗流横生,经贸障碍排除意在布局未来

记者 林妙容

路透台北8月10日电---两岸和平红利效益似有递减趋势.周四结束的第八次"江陈会"无意外签署两项协议,但股市反应平平,让此前寄予厚望的投资人未免有些失望.

分析师认为,在国际景气不佳的情况下,两岸经贸的正面发展固然营造有利气氛,但仍待实质利多实现,且企业获利模式能具体受惠,股价才具续航力;而本次"江陈会"後,两岸货币清算机制将接棒演出,金融业开放课题仍将成为市场关注重点.

"投保协议、货币清算机制等的统合效应,之前中概和金融股已经有反应一些了,江陈会後市场是有一点利多出尽的味道."复华人生目标基金经理人刘建贤说.

宏远证券研究部副总经理霍祥琛表示,此次签署的投资保障将令台商在大陆投资较有保障及法令依循,比未能签署要具正面效益,但对目前已在大陆布局的企业获利模式影响不大.而从经济效益端来看,并不是立即可评估的,更遑论要将效果反应在股价上.

第八次"江陈会"顺利签署投保及海关合作两协议.其中延宕三次会谈、两年谈判才拍板签署的"两岸投资保障和促进协议",此前因双方对贸易纠纷的仲裁方式及涉及人身安全的通知等执行方式意见分歧而数度延签.两岸谈判机构指出,该协议签署後,提供两岸投资人投资权益的制度化保障,对产业投资有正面助益.

江陈会後首日即周五,台湾加权股价指数.TWII仅微幅收升0.1%;金融保险类指数.TFNI反收挫0.73%,该指数此前从台股近期波段低点至今则累计已有约6%的涨幅,成为支撑大盘的主要类股之一.不过此前受业绩疲弱影响的电子类股.TELI同期也约有5.5%的涨幅,具中国概念的类股涨幅则并未特别明显.

**金融仍为焦点**

刘建贤表示,台股未能确定落底回稳,也与此前散户受证所税开徵影响退出市场有关.

他指出,这波金融和传统产业走扬的过程中,多见法人和外资回补,但散户心理障碍未除,要立刻大量进场的可能性不高.年底前如果两岸题材的进展还有可着墨之处,或许仍有机会维持资金动能.但在外部大环境仍有疑虑的情况下,市场仍是走走停停地观望.

市场最为期待的,仍是接下来两岸央行即将签定的货币清算机制备忘录(MOU),辅以年底前ECFA服务贸易开放的谈判完成,为台湾金融业於本地从事人民币业务,及赴大陆开展当地金融市场业务排除障碍,等於为台湾金融业等待多年的全方位布局奠下根基.

此前消息人士指出,两岸央行已就货币清算机制达成共识,拟以签署备忘录(MOU)形式建立机制,而非协议.而初步纳入清算范围为"贸易及投资的结算与支付",企业可约定以人民币或台币计价.

不过宏远证券的霍祥琛认为,虽然货币清算及金融业开放市场看来是更有具体效益,但台湾银行业仍面临联贷予电子业等帐面问题,都让後续个别企业的股价表现陷入隐忧.

"金融业还是面临一些黑暗面,我们还是很忧心.短期议题当然可以做一做,但市场应更重视实际面的企业获利状态.买业绩还是最终王道."他说.

熟悉两岸谈判进程的台湾官员指出,包括银行、证券及保险至大陆参股上限提高等金融议题,当前仍是ECFA服务贸易谈判的主轴,且双方官员已有共识希望今年年底前能将服务贸易谈判完成.

"如果台湾在金融服务业的谈判成果符合预期,就时程上看来,明年金融业无论在台湾或大陆的人民币业务及扩展速度,都比现在要好很多."这名官员说.

此前两岸谈判机构--台湾海基会与大陆海协会已宣布,下次"江陈会"的议题将包括ECFA(两岸经济协议)中的服务贸易协议,且希望"一步到位",其中最为市场关注的服务业,仍是攸关金融的银行、证券及保险业开放.

**意在布局未来**

虽然金融业的利好消息可望於下半年一一浮现,然而景气不佳的暗流充斥,市场布局的架构完成未必意味着业务的春天一起到来;但中长期看来,景气终有好转的一天,今日两岸经贸障碍排除实意在布局未来.

台新投信国内股票投资部协理沈建宏即认为,未来两岸经贸议题谈判难度愈来愈高,短期如货币清算议题的利多其实已大致反应完毕.他认为外界将台湾欲建立另一离岸人民币中心,并与香港类比并不适当.

"台湾和香港不太一样,其实是无法类比,能不能把新台币存款转成人民币还是有疑虑."他说.

他认为,未来市场将会检验台湾个别银行的布局和人民币商品开发能力.如果个别企业的业务扩展能力不如外界预期,失望性卖压就会陆续出笼.

2008年国民党重返执政後,两岸四年来已历经八次制度化谈判,签署了18项协议.但四年来国际和两岸经贸环境都出现大幅变化,外有欧债及美国、中国经济复苏蹒跚的限制.

行政院政务委员管中闵即指出,两岸间的经济分工型态已从垂直分工转为水平分工,台湾过去靠中间材出口大陆取得的贸易顺差已无法延续,对大陆依存度可预见未来将逐步下降,方向无法逆转.而这都将逐步消减两岸经贸协议所能转化的经济效果.(完)

--审校 张喜良

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