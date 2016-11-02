习近平称台湾政局变化改变不了九二共识的历史事实和核心隐含

路透北京11月1日 - 中国国家主席习近平周二称，台湾政局变化改变不了九二共识的历史事实和核心隐含，承认不承认体现一个中国原则的九二共识是关系到认定两岸是一个国家还是两个国家的根本问题，“在这个大是大非问题上，我们的立场不可能有丝毫模糊和松动。”

中央电视台新闻联播援引习近平在北京会见国民党大陆访问团时称，坚持体现一个中国原则的九二共识，九二共识核心是一个中国原则认同两岸同属一中。

他称，国共两党和两岸双方还存在一些复杂的政治分歧问题，这类问题终归要逐步解决，“只要有决心有诚意一定能找到解决方案，在一个中国原则的基础上，协商正式结束两岸敌对状态达成和平协议也是我们的一贯主张。”

习近平指出，坚决反对台独分裂势力及其活动。国共两党应加强沟通合作，共同承担起反对台独，维护台海和平稳定的重大责任。

他并强调，两岸是割舍不断的命运共同体，坚持体现一个中国原则的九二共识政治基础，维护台海和平稳定，维护两岸关系和平发展是两岸同胞的民意主流，确保国家完整不被分裂，维护中华民族的根本利益是全体中华人民的意志。（完）