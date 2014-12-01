台湾金管会主委称年底两岸金融三会将如期举行

路透台北12月1日 - 尽管面临内阁即将改组，台湾金管会主委曾铭宗周一表示，两岸银行、证券和保险“金融三会”已行之多年，双方轮流举办已成为固定惯例，目前三会时间已确定落在12月24-27日，此次讨论并未涉及政策性相关的议题。

他在接受路透电话采访时并指出，在两岸服务贸易协议没有通过的情况之下，两岸金融三会将讨论比较routine(例行工作)的议题，预期这一、两周就会确定三会召开的详细日期。

“初步看，还是会如期进行，”他说。

曾铭宗并表示，由于两岸服贸协议还没通过，政策有很大突破会比较困难，大概不会谈及市场准入部分，这次主要持续进行两边金融监理交流。

台湾国民党于上周六地方公职选举遭逢重大挫败，行政院长请辞获准、内阁将全面改组。政治观察家认为，此次选举结果影响深远，不仅对2016年的领导人选举产生基本变化，也对两岸关系影响重大。(完)

(记者 詹静宜；审校 张喜良)

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