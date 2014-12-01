台湾金管会主委称年底两岸金融三会将如期举行

比亚迪3-5年内将在国内200多个城市推广新能源车
路透上海4月18日 - 中国汽车和电池大厂--比亚迪董事长王传福周一晚间表示，基于中短期内私家车电动化的趋势，比亚迪将改变目前新能源车仅在数个一线城市销售的现状，3-5年内在国内200多个城市推广新能源车。
路透台北12月1日 - 尽管面临内阁即将改组，台湾金管会主委曾铭宗周一表示，两岸银行、证券和保险“金融三会”已行之多年，双方轮流举办已成为固定惯例，目前三会时间已确定落在12月24-27日，此次讨论并未涉及政策性相关的议题。
他在接受路透电话采访时并指出，在两岸服务贸易协议没有通过的情况之下，两岸金融三会将讨论比较routine(例行工作)的议题，预期这一、两周就会确定三会召开的详细日期。
“初步看，还是会如期进行，”他说。
曾铭宗并表示，由于两岸服贸协议还没通过，政策有很大突破会比较困难，大概不会谈及市场准入部分，这次主要持续进行两边金融监理交流。
台湾国民党于上周六地方公职选举遭逢重大挫败，行政院长请辞获准、内阁将全面改组。政治观察家认为，此次选举结果影响深远，不仅对2016年的领导人选举产生基本变化，也对两岸关系影响重大。(完)
(记者 詹静宜；审校 张喜良)
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路透北京4月18日 - 官方数据显示中国3月房价指数同比涨势已触顶回落，但环比涨幅有所扩大。路透根据国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，虽已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄。
路透上海4月18日 - 中国华人文化产业基金周二宣布，已入股全球最大的经纪公司--美国CAA(Creative Artists Agency)，华人文化董事长黎瑞刚出任美国CAA董事。