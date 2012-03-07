台湾称陆客自由行试点今年有望新增七到十个

路透台北3月7日电---台湾陆委会周三指出,开放大陆陆客自由行试点城市可望於今年内新增七至十个,加计原已开放的三个城市,总数将达到10-13个,料进一步促进台湾观光业成长.

陆委会发布一简单的新闻稿称,目前两岸持续透过小两会(台湾海峡两岸观光旅游协会、海峡两岸旅游交流协会)平台磋商中,希望尽快完成并且实施.一旦双方达成共识後,就会尽速对外公布结果.

新闻稿中并未指出为何协商结论迟迟无法出炉,但显然双方对开放城市的总数尚未最後确定.

此前消息人士已指出,新增的城市主要为天津、重庆、南京、杭州、广州等与台湾较有渊源的城市.原先已开放的城市则为上海、北京与厦门.

此前台湾总统马英九已表示将扩大陆客自由行开放城市,从现有的三个增加到11个,并会在3月正式上路.

交通部观光局也在日前指出,在航班增加等有利因素带动下,预估今年来台旅客人次目标将达660万,较去年的600万增加10%.其中高居首位的大陆观光客预估可达200万人次,较去年逾170万人也增加10%.(完)

--记者 林妙容; 审校 曾祥进

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