台湾金管会研议分阶段开放大陆自然人来台投资有价证券--主委

路透台北12月7日 - 台湾金管会周一称，研议开放大陆一般自然人来台投资有价证券，尽快将相关修订草案送交行政院审议，希望明年初分阶段开放大陆散户来台投资有价证券，首先开放投资基金及ETF(指数股票型基金)。

金管会主委曾铭宗今日赴立法院财委会备询时并指出，由于事涉两岸事务，将尽快将草案报交行政院协商其他相关部会，明年元旦实施可能来不急，但会尽快报院处理。

“支持实施，分阶段开放，先买基金及ETF。”他说。

他在场边接受媒体访问时也表示，仍在评估开放大陆散户来台投资包括基金、ETF及股票等有价证券，就可行性来说，开放基金及ETF的可能性相对较股票来得高。

他也称，基本上金管会对此研议已久，今年上半年就评估过开放陆客来台投资有价证券，所以不是重大政策，将于适当时机予以开放。

目前台湾仅开放大陆QDII(合格境内机构投资者)资金来台投资，金管会研议修订大陆地区投资人来台从事证券投资及期货管理办法，将原本资格限制扩大到一般自然人。(完)