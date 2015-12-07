台湾金管会研议分阶段开放大陆自然人来台投资有价证券--主委

去年末中国个人房贷余额同比增35% 全年同比多增2.31万亿--央行
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透台北12月7日 - 台湾金管会周一称，研议开放大陆一般自然人来台投资有价证券，尽快将相关修订草案送交行政院审议，希望明年初分阶段开放大陆散户来台投资有价证券，首先开放投资基金及ETF(指数股票型基金)。
金管会主委曾铭宗今日赴立法院财委会备询时并指出，由于事涉两岸事务，将尽快将草案报交行政院协商其他相关部会，明年元旦实施可能来不急，但会尽快报院处理。
“支持实施，分阶段开放，先买基金及ETF。”他说。
他在场边接受媒体访问时也表示，仍在评估开放大陆散户来台投资包括基金、ETF及股票等有价证券，就可行性来说，开放基金及ETF的可能性相对较股票来得高。
他也称，基本上金管会对此研议已久，今年上半年就评估过开放陆客来台投资有价证券，所以不是重大政策，将于适当时机予以开放。
目前台湾仅开放大陆QDII(合格境内机构投资者)资金来台投资，金管会研议修订大陆地区投资人来台从事证券投资及期货管理办法，将原本资格限制扩大到一般自然人。(完)
(记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国央行周五公布贷款投向数据显示，截至去年12月末，个人购房贷款余额19.14万亿元，同比增长35%；全年增加4.96万亿元，同比多增2.31万亿元。
路透上海/北京1月20日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则跌逾120点。交易员指出，今日市场略偏购汇，可能一定程度上受到央行"临时流动性便利"操作的影响，不过整体结购汇较为平衡。而美国候任总统特朗普就职在即，市场谨慎情绪弥漫，短期汇价或整体持稳。
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)