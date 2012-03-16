台湾再松绑陆资来台 短期恐难见效

* 台湾初步通过再松绑陆资来台项目,制造业逾95%

* 参股面板及半导体不再设比重限制,但仍不得具控制权

* 在商言商,短期间恐仍不易吸引陆资大举来台

记者 张雅菁/林妙容

路透台北/上海3月16日电---台湾再向大陆敞开投资大门,朝向比照外资的正常化方向前进.不过,是否真能吸引陆资来台,恐怕还是要回归市场面机制,暂时难见成效.

企业经营在商言商,对於入股台湾面板及DRAM晶片等亏损中的企业,中国大陆企业恐将望而却步;而在韩国已与中国洽谈自由贸易(FTA)之际,进一步协商调降两岸关税,才属中长期的实质面影响.

"不可讳言,(开放)对台湾中长期竞争力,至少不会处在一个劣势,不论从关税各方面;而从出海口角度,如果有更紧密互动,当然也是更有利,只是短时间从商业角度来看,不见得有很立即的效应."凯基投顾总经理朱晏民称.

有别于台商20、30年来已大举西进投资,台湾自2009年6月甫首次开放陆资来台投资,开启双向投资管道.这次系第三波开放,一举放宽陆资来台湾投资项目,95%制造业项目都将纳入开放之列,服务业则是拉高至逾50%,公共工程亦提高至约54%.

消息人士指出,在周四稍晚结束的跨部会会议中,亦决议消陆资在台湾面板、半导体等关键产业参股上限比例,即持股不得超过10%,若合资新设事业则须低於50%;不过仍维持陆资不得有控制权,及需专案审查的规定.

据经济部投审会统计,至今年1月底为止,开放陆资来投资以来,累计核准陆资来台投资件数为217件,核准投(增)资金额计2亿7,207万美元,相对的光是2011年一整年,核准台商赴大陆投资金额便达132亿美元,较上年同期增加7.12%.

**求自保为先**

以深陷泥潭的两岸面板业来看,现阶段双方都以自保为先,但对未来的产业进一步整合,强化彼此的竞争力则打开了一扇窗.

台湾并购与私募股权协会理事长黄齐元指出,就高科技业来看,"四大惨业"的问题不在参股比例,而是两岸要更清楚思考两岸科技业的未来,进行更深刻的合作.例如投资DRAM这类亏损产业,这种"肉包子打狗"的生意,陆资也不会愿意.

大陆面板龙头京东方(000725.SZ)董事会秘书冯莉琼表示,长期来看,这对行业是一个利好消息,提供了整合机会并且给国际化创造了条件.但她也坦言,中国面板业也面临资金紧张问题,透露短期内来台投资意愿可能偏低.

"短期而言,持续几年的不景气,国内面板产业普遍感觉资金紧张,目前最重要的事情是将自己投资的项目建设好,产生效益."她称.

京东方去年6月底建成中国首条8.5代薄膜电晶体液晶面板(TFT-LCD)生产线,在全球液晶面板市场的份额将提升至8%左右,出货量排名提升到全球前六.目前公司正计划投资220亿元建设第5.5代AM-OLED(有源矩阵有机发光二极体面板)生产线.

台湾两家主要面板厂亏损连连,至去年第四季止,友达(2409.TW)连续五季大亏共727.86亿台币;至去年第三季止,奇美电(3481.TW)亦已连五季亏损,达719亿台币.

台湾五家主要DRAM厂过去五年累计亏损共逾3,700亿台币.

本地时间12:48,友达及奇美电分别上涨0.99%及0.66%;均领先台湾加权股价指数.TWII的小跌0.25%.

**两岸投资开放逐步正常化**

不过,市场普遍还是预期,台湾在国民党执政下,将持续朝两岸开放方向前进,下一步更关注的包括两岸经济合作架构协议(ECFA)的降税谈判,以及是两岸金融业开放的协商.

熟悉内情的政府官员表示,经济部在思考政策放行的过程中,希望将陆资至台湾投资视为正常化,以慢慢拉近其与外资投资的规定至相同.但部分政府官员认为,陆资毕竟仍与外资不同,难脱政治考量,政府内部对开放速度意见稍有不同.

黄齐元进一步建议指出,由於台湾多数制造业已赴大陆投资,而台湾也在往服务业转型升级,因此目前最需要大开特开的是服务业及金融业,公共工程也还有开放空间.

"真正方向上还没有抓对潮流,现在方向是服务业,台湾有个倾向就是开放'昨日'产业,为何不多开一些'明日'行业,"黄齐元称.(完)

(上海林琦对本文亦有贡献)

--审校 杨淑祯

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