中国称维护南海主权是两岸共同责任 马英九将前往太平岛

路透北京/台北1月27日 - 中国国务院台湾办公室周三称，中国对南海诸岛拥有无可争辩的主权，维护国家主权和领土完整，维护中华民族的整体利益是两岸同胞的共同责任和义务。

台湾总统府周三表示，由于农历春节将届，马英九总统将于天候状况许可的前提下，于明日（28日）前往南沙太平岛访视并慰劳驻岛人员。并强调太平岛是中华民国的固有领土。

大陆国台办新闻发言人马晓光表示，坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础，两岸关系的前景就是光明的；反之，两岸关系和平发展之舟就会遭遇惊涛骇浪，甚至彻底倾覆。

国台办在新闻发布会上并表示，欢迎台湾以适当方式参与亚投行。“亚投行作为新成立的国际组织，会根据一个中国原则及亚投行有关章程规定，处理台湾加入亚投行的问题。”

在亚洲基础设施投资银行(AIIB）本月稍早的开业仪式上，亚投行行长金立群针对台湾加入可能性的提问称，亚投行的大门将继续敞开，将遵照《亚投行协定》有关成员资格的规定执行。

陆客中转方面，国台办发言人马晓光称，目前已选择南昌、昆明和重庆等三个大陆中西部出境旅游热点城市进行开放，下一步是否扩大，要视首批试点开放的运转情况，以及两岸关系发展的大环境再行确定。

“‘台独’没有国际空间，试图通过中断两岸的经济合作，来使台湾扩大所谓的国际合作空间的想法是不现实的，也是与国际社会奉行一个中国政策的大格局相违背的。”马晓光称。

民进党候选人蔡英文在本月稍早的总统大选中当选，成为台湾首位女总统，将于5月20日就任。（完）