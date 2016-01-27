中国称维护南海主权是两岸共同责任 马英九将前往太平岛

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透北京/台北1月27日 - 中国国务院台湾办公室周三称，中国对南海诸岛拥有无可争辩的主权，维护国家主权和领土完整，维护中华民族的整体利益是两岸同胞的共同责任和义务。
台湾总统府周三表示，由于农历春节将届，马英九总统将于天候状况许可的前提下，于明日（28日）前往南沙太平岛访视并慰劳驻岛人员。并强调太平岛是中华民国的固有领土。
大陆国台办新闻发言人马晓光表示，坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础，两岸关系的前景就是光明的；反之，两岸关系和平发展之舟就会遭遇惊涛骇浪，甚至彻底倾覆。
国台办在新闻发布会上并表示，欢迎台湾以适当方式参与亚投行。“亚投行作为新成立的国际组织，会根据一个中国原则及亚投行有关章程规定，处理台湾加入亚投行的问题。”
在亚洲基础设施投资银行(AIIB）本月稍早的开业仪式上，亚投行行长金立群针对台湾加入可能性的提问称，亚投行的大门将继续敞开，将遵照《亚投行协定》有关成员资格的规定执行。
陆客中转方面，国台办发言人马晓光称，目前已选择南昌、昆明和重庆等三个大陆中西部出境旅游热点城市进行开放，下一步是否扩大，要视首批试点开放的运转情况，以及两岸关系发展的大环境再行确定。
“‘台独’没有国际空间，试图通过中断两岸的经济合作，来使台湾扩大所谓的国际合作空间的想法是不现实的，也是与国际社会奉行一个中国政策的大格局相违背的。”马晓光称。
民进党候选人蔡英文在本月稍早的总统大选中当选，成为台湾首位女总统，将于5月20日就任。（完）
(发稿 马蓉/高洁如 审校 黄凯)
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。