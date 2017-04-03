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亚洲 | 2017年 4月 3日 星期一 08:28 BJT

****敬告客户：台湾金融市场4月3-4日因假期休市，5日恢复交易****

亲爱的客户，您好：

台湾金融市场4月3日(周一)至4月4日(周二)因公共假期休市，4月5日(周三)将恢复交易。

如有任何建议或者意见，请发邮件给

guijuan.qu1@thomsonreuters.com

(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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