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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 08:11 BJT

****敬告客户：台湾金融市场5月29-30日因假期休市，31日恢复正常交易****

亲爱的客户，您好：

台湾金融市场5月29日(周一)至30日(周二)因端午节假期休市，5月31日(周三)将恢复正常交易。

如有任何建议或者意见，请发邮件至：Chinese.newsdesk@tr.com(完)
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