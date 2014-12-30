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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 15:37 BJT

电信产业：台湾监管部门称小米等手机厂商未违反隐私保护法

路透台北12月30日 - 台湾国家通讯传播委员会(NCC)周二表示，小米 等12家手机厂商并未违反台湾个人信息保护法。

NCC称，华为 、中兴通讯 、苹果 、三星电子 和索尼 生产的手机未违反上述法律。

NCC还宣布，台湾宏达电 和华硕 亦在未违反该法律的手机厂商之列。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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