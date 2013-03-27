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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 27日 星期三 12:45 BJT

台湾中部发生6.1级地震

据台湾中央气象局的地震报告，台湾中部周三上午发生规模6.1地震，震中位于中部的南投仁爱乡，深度约15.4公里。各地震度以日月潭最大，达到6级。台湾在1999年9月21日发生规模逾7级地震，震中亦位于南投，当时造成逾2,000人死亡。路透

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