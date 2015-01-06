香港《信报》：放扁归家对国民党有益无害

（1月6日社评）

陈水扁是台湾史上第一位被收押的卸任总统，历经六年零40天的牢狱生涯，法务部矫正署宣布，批准保外就医一个月，昨天下午获释。

阿扁获释，真的纯粹是基于健康考虑？回家就医肯定好过狱中治疗？身为陈水扁医疗小组召集人的台北市长柯文哲讲得饶富兴味，表示很担心阿扁回家跌倒怎么办，柯医生说道：“其实放他回去，才是问题的开始。”

陈水扁的影响力早已不复旧观，甚至因贪之名沦为民进党的负资产，马英九政府因势利导卖一个顺水人情，对于国民党而言不会有什么实际损失，反而有机会导致民进党一众领袖意见不合，削弱其枪口一致对外的团结力量。

诚然，陈水扁仍然是台湾深绿阵营的精神领袖，很多“基本教义派”至今不愿意接受阿扁贪污的指控，坚称一切都是罗织罪名的政治迫害，不过民进党始终存在着相当大的顾虑，深怕撑扁会带来无可估计的反效果。

据说，阿扁在狱中曾经五次意图自杀，柯文哲认为他患了精神病。若然阿扁真的精神出了问题（应不致扮傻那么戏剧性），那么左右台湾大局的能力毫无疑问大打折扣，就算不甘寂寞指点江山，恐怕也是破坏性高于建设性。百年老店国民党并非省油的灯，不可能看不到个中利弊，放扁归家对于国民党来说，没有什么害处，反而潜在着两大益处，一可笼络人心，二可扰乱敌阵，除非饱历风霜的阿扁真能放下凡尘俗事静心养病。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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