拚观光 要质还是要量--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自2月5日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

台湾以冲人数为目标的观光政策，已到了该转为价值取向的时候了。去年来台陆客大增至四百万人次，以台湾所能容纳的最大陆客人数预估，有机会达到千万人次，似乎可以创造令人惊艳的商机。然而，商业利益应该是以投资报酬率来衡量，而非只看营业收入。

蜂拥而至的陆客，不论在交通运输、饭店客房及餐饮等的费用支出，都是最低价格；业者能做的，就是努力把「廉价」的东西，以「高价」卖给他们。这种商业模式，不但严重损害台湾形象，也限缩了观光产业未来的发展。尤其中国经济成长放缓，两岸经济整合速度也减慢，此刻发展新的替代经济策略将更形重要。

若以为生技产业能填补科技业成熟后所遗留的成长缺口，从台股市值看就知道，是错误的期待；科技股占总市值的五五％，生技股还不到三％。台湾ＧＤＰ中，消费支出占了绝大部分，但过去十五年来薪资停滞的窘况，拖累了这部分的成长；再加上当前弱势欧元，对欧出口也面临严重困境。

目前台湾所忍受大量、低毛利的陆客，并非是提振经济成长的最佳选项。在投资报酬率的计算关键中，先看营收中可创造的毛利，再看投资的价值；在此，我们将自己的生活品质，以货币形式换取极低的毛利，又创造不出新的价值。

以波札那共和国（Botswana）为例，一九六六年脱离英国，宣布独立时，是全球最穷的国家之一；今天，这个位在南非的内陆国家，以拥有稳定的民主，和非洲最高人均所得而自豪。钻石出口固然是波札那最重要的经济支柱，但高价低量的野生动物园旅游（safari tour），也功不可没。

波札那政府向野生动物旅游的导游和旅行社收取高额规费，旅行社不得不把昂贵的旅费转嫁给观光客；这样虽然限制了入园的人数，但也留下了高素质的旅客。政府则运用收来的经费，维持保护区的品质，并支持国家的基础建设。

反观台湾，现在要去多数观光景点，如阿里山或日月潭，除了难度愈来愈高，也往往成为噩梦一场，因为这些地方充斥着嘈杂脱序的低价团客。一条上阿里山的知名自行车路线，也因为车流量太大，恐危及车友安全而被取消。这算是典型的劣币驱逐良币，原本我们应该鼓励的高品质观光方式，反而被应该制止的恶劣模式所取代。

当政府考虑在其他领域进行税制和费率改革时，在某些高价值及环境容易遭破坏的地区，向观光客收高额门票，才是同步提高政府收入、维护生活品质和环境保护，一举三得的作法。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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