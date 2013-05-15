台湾就渔民遭射杀事件制裁菲律宾

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透台北5月15日 - 台湾当局周三召回驻菲律宾代表，冻结菲律宾劳务申请，并下令进行海上军事演习，以迫使菲律宾就射杀渔民事件道歉。
台湾当局之前对菲律宾发出最后通牒，要求后者向上周遭菲律宾海岸警卫队射杀渔民的家属道歉。
台湾领导人马英九办公室发表声明称，“因菲律宾政府授权不够、诚意不足、反覆不定”，马英九表示强烈不满，无法接受菲律宾如此轻率敷衍的结果。
声明指出，当局在召开高层会议后，决定即刻采取制裁措施，包括召回驻菲代表、冻结菲劳申请等。
台湾行政院长江宜桦对记者称，台当局还可能采取中断经济交流等进一步措施。
台湾官员还称，当局将向巴士海峡（Bashi Channel）派遣军舰和飞机进行为期两天的军事演习。
菲律宾对这起被其称为“不幸的”事件表示同情，并承诺进行调查，但并未进行正式道歉。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。