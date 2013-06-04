台湾当局称陈水扁在狱中试图自杀

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透台北6月3日 - 台湾法务部周一称，前领导人陈水扁在监狱浴室试图用毛巾自杀，但被监狱人员及时发现。
台湾法务部声明中称，陈水扁星期天晚上在台中监狱试图自杀。陈水扁因贪污罪被判刑20年。
声明称，陈水扁试图用自杀来对自己因贪污获刑表示抗议。声明没有透露陈水扁自杀细节。
法务部补充道，检查发现陈水扁的身体情况无严重异常，监狱方面已为陈水扁安排了心理学家辅导，陈水扁情绪逐渐缓和。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。