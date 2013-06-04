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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 10:01 BJT

台湾当局称陈水扁在狱中试图自杀

(本文由路透中文网编译提供)

路透台北6月3日 - 台湾法务部周一称，前领导人陈水扁在监狱浴室试图用毛巾自杀，但被监狱人员及时发现。

台湾法务部声明中称，陈水扁星期天晚上在台中监狱试图自杀。陈水扁因贪污罪被判刑20年。

声明称，陈水扁试图用自杀来对自己因贪污获刑表示抗议。声明没有透露陈水扁自杀细节。

法务部补充道，检查发现陈水扁的身体情况无严重异常，监狱方面已为陈水扁安排了心理学家辅导，陈水扁情绪逐渐缓和。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳
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