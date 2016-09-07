台湾投资客收手购屋多为自住 房价有5-15%下修空间--华银副总

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北9月7日 - 台湾大型商业银行--华南银行副总经理李宗贤周三指出，由于整体景气未见好转，加上房屋持有成本高，目前购屋者以自住型占大多数，投资客则〞近乎于零〞；因买方预期房价仍有下修空间，观望气氛浓，预估房价仍有5-15%下修空间，豪宅价格下修空间恐更大。
据台湾内政部营建署发布〞第一季房价负担能力指标统计成果〞显示，全台20个县市的房价负担能力，以台北市和新北市负担能等级属〞过低程度〞，贷款负担率各达62.24%及51.92%。
房价所得比方面，仍以〞双北市〞名列前两名，分别为台北市14.90倍及新北市12.43倍；高房价已经把购屋者压得喘不过气来。
〞房价不会那么快落底、房市景气也不会那么快好转，因为整体景气没有上来，买方持续观望。〞李宗贤说。
他表示，目前该行房贷余额约4,900亿台币，较年初减40亿台币，主要是增提呆帐准备、房市景气不佳；购屋者则以自住型且中小坪居多，〞台北市区几乎看不到大坪数(80坪以上)的成交案子，目前以20至40坪占大多数。〞
李宗贤指出，因投资客纷纷退场，房屋持有成本又高，近来几乎看不到大坪数房屋成交，该行房贷量亦跟着衰退1-2%，中南部更大约降7-8%。
房价方面，他认为，预估房价还有5-15%的下修空间，惟房价会下修多少，除考量地段，还包括投资客比重高低；以台北市大安区(精华地段)为例，投资客太多，房价潜在下修空间亦很大。
对于大坪数的高价住宅(台北市逾8,000万台币的豪宅)，李宗贤称，由于房屋总价太高、持有成本很高，〞没有多少人能买得起，移转不易以致下修空间更大，可能还有20-30%的空间。〞此外，供给量大的地区如新北市的淡水、三峡及林口等地区，房价亦有10-15%下修空间。
展望第四季及明年，他认为，短线观察指标在即将来临的〞928档期〞，若销售数字不错，房价有望持稳，且第四季为传统房价旺季，销售将优于第三季；惟受整体景气不佳且持有成本高影响，买方多持观望态度，房价不会那么快落底。
据台湾金管会统计，至第二季止华银资产总额达2兆4,611.67亿台币，放款余额1兆5,231亿台币，为台湾第七大银行。(完)
(记者 罗两莎；审校 张喜良)
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