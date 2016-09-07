台湾投资客收手购屋多为自住 房价有5-15%下修空间--华银副总

路透台北9月7日 - 台湾大型商业银行--华南银行副总经理李宗贤周三指出，由于整体景气未见好转，加上房屋持有成本高，目前购屋者以自住型占大多数，投资客则〞近乎于零〞；因买方预期房价仍有下修空间，观望气氛浓，预估房价仍有5-15%下修空间，豪宅价格下修空间恐更大。

据台湾内政部营建署发布〞第一季房价负担能力指标统计成果〞显示，全台20个县市的房价负担能力，以台北市和新北市负担能等级属〞过低程度〞，贷款负担率各达62.24%及51.92%。

房价所得比方面，仍以〞双北市〞名列前两名，分别为台北市14.90倍及新北市12.43倍；高房价已经把购屋者压得喘不过气来。

〞房价不会那么快落底、房市景气也不会那么快好转，因为整体景气没有上来，买方持续观望。〞李宗贤说。

他表示，目前该行房贷余额约4,900亿台币，较年初减40亿台币，主要是增提呆帐准备、房市景气不佳；购屋者则以自住型且中小坪居多，〞台北市区几乎看不到大坪数(80坪以上)的成交案子，目前以20至40坪占大多数。〞

李宗贤指出，因投资客纷纷退场，房屋持有成本又高，近来几乎看不到大坪数房屋成交，该行房贷量亦跟着衰退1-2%，中南部更大约降7-8%。

房价方面，他认为，预估房价还有5-15%的下修空间，惟房价会下修多少，除考量地段，还包括投资客比重高低；以台北市大安区(精华地段)为例，投资客太多，房价潜在下修空间亦很大。

对于大坪数的高价住宅(台北市逾8,000万台币的豪宅)，李宗贤称，由于房屋总价太高、持有成本很高，〞没有多少人能买得起，移转不易以致下修空间更大，可能还有20-30%的空间。〞此外，供给量大的地区如新北市的淡水、三峡及林口等地区，房价亦有10-15%下修空间。

展望第四季及明年，他认为，短线观察指标在即将来临的〞928档期〞，若销售数字不错，房价有望持稳，且第四季为传统房价旺季，销售将优于第三季；惟受整体景气不佳且持有成本高影响，买方多持观望态度，房价不会那么快落底。

据台湾金管会统计，至第二季止华银资产总额达2兆4,611.67亿台币，放款余额1兆5,231亿台币，为台湾第七大银行。(完)