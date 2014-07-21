台湾拟放宽中国大陆QDII投资台湾的基金限额（更新版）

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
(新增金管会官员评论)
路透台北7月21日 - 台湾金管会官员周一表示，正研拟放宽中国大陆QDII(合格境内机构投资者)投资台湾的基金的规定。
该不具名的金管会证期局官员指出，中国大陆QDII投资投信基金的金额将可望不计入QDII来台投资总额（目前为5亿美元）内，但并未给予细节。
〞我们希望愈多资金投入基金愈好，〞上述官员说，投信业者表达希望看到更多来自中国的QDII资金投入基金。 台湾经济日报周一引述一位未具名的金管会官员说，正研议将来自中国大陆QDII投资投信基金的金额另做限额规定，至于限额为多少，则须视中央银行对QDII总额控管的需求而定。由于事涉两岸及外汇，金管会将洽央行、陆委会等单位意见。 报导引述大陆外汇管理局资料，到今年6月30日止，大陆主要的证券业、银行业、保险业QDII规模多达800亿美元，QDII投资投信基金空间若能加大，由于不少投信基金投资台股，对台股资金将有间接挹注效果。金管会目前规定，大陆QDII来台投资总额上限是5亿美元，单一QDII可投资额度则是1亿美元；金管会规划将QDII总额提高到10亿美元，单一QDII投资额度则提高到1.5亿美元。但目前都卡在服贸协议尚未过关，额度无法突破。报导称，目前来台投资的都是大陆证券业QDII，这类QDII大部分都是基金公司，比较少投资台湾的投信基金，研判来自大陆银行业的QDII比较会投资于基金。业者表示，金管会虽已开放大陆银行业及保险业的QDII来台，但因5亿美元的投资额度实在太少，银行业QDII还未申请来台，若投资投信基金额度可以另计，应可吸引银行业QDII来台投资。(完)
(记者 洪淑珍; 撰写 高洁如/林妙容; 审校 张喜良)
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