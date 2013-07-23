后QE时代 台湾寿险业资金乾坤大挪移

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Nicky Loh

* 为免冲击净值，有寿险急于调节债券型基金

* 认列会计科目不同，寿险业资金布局大不同

* 寿险业将逐步缩短持有债券存续期

* 寿险业首波资金转进投资等级公司债

* 投资不限于金融商品，不排除并购或其他业务扩展

记者 詹静宜

路透台北7月23日 - 在美国量化宽松(QE)今年或将退场的预期下，台湾寿险业这头资金大象也悄然开始转向，将债券部位大换手，寿险业资金提前展开后QE时代的新布局。

一位不愿具名的台湾前三大寿险公司固定收益主管透露，让寿险公司出现大动作调节的背后有两大原因：一个美联储主席伯南克在6月19日的谈话中出人意料地表示美联储今年晚些时候就可能开始减缓购债计划，二是当时正好距离全球机构投资人半年报结算只剩7个交易日，引起当时市场出现集中且剧烈的波动。

“短线会选择一些部位减码，目前锁定调节标的是债券型基金”，上述固定收益主管说。他并表示，第二季现金部位或许会稍有拉抬，不过寿险公司资金成本高于活期存款，现金水位虽会回升但幅度有限，毕竟现金收益率低，不排除将资金暂泊货币型基金。

金管会公布资料显示，6月以来寿险业对债券型基金主要是停损性的调节，富邦人寿调节海外债券型基金18亿美元(相当于540亿台币)、国内债券型基金调节部位为12亿台币；国泰人寿赎回国内债券型基金是59亿台币，其中27亿台币为货币型基金、海外基金赎回金额达319亿台币，其中224亿台币是货币型基金。

随着利率风险增温，包括国泰人寿、南山人寿及富邦人寿等台湾前三大寿险公司高层均认为，资金布局还是会以固定收益产品为主，但会慎选债券年期及种类，短线倾向先避开债券型基金，转进利率敏感性较低的投资等级公司债等，现金部位及股票部位占比则变化不大。

目前台湾前五大寿险公司包括国泰金控(2882.TW)旗下的国泰人寿、南山人寿、富邦金控(2881.TW)旗下的富邦人寿、新光金控(2888.TW)旗下的新光人寿、中国人寿(2823.TW)。

**认列科目不同，布局大不相同**

这次引起大象跳舞的不只有伯南克，还因为部分寿险公司眼见全球利率持续落在低档，将债券部位的会计科目由持有至到期(Hold to maturity)转到备供出售(Available for sale)，可立即嘉惠未实现利益，未料伯南克漏口风引起全球债市殖利率急弹，坏了寿险公司大计，为免债券部位评价伤及半年报净值，那些寿险公司才提前调节债券部位。

相较于富邦人寿、国泰人寿将部分债券部位放在备供出售项下，新光人寿将公债部位皆放在持有到期，新光金控副总经理徐顺鋆表示，现在很兴奋的是，公债部分都放在持有至到期，不仅没有评价的问题，且可趁机逢高加码。

“利率弹上去反而是买点，将会陆续加码海外(美元计价)公债部位!”徐顺鋆说。

他表示，目前看好美元计价的东南亚、印尼等10年期政府公债，收益率约有5.2-6%的水准，这个是很好的投资标的。

不过对于台湾公债，他则有不同看法，他认为，台债现在的殖利率水准还是太低，随着利率弹上去，长券的寿险需求将会减少。

此外，三商美邦人寿总经理孟嘉仁表示，第一季债市殖利率弹升即已处分掉部分债券部位，因此6月底现金部位会多一点，目前手边还有600-700亿台币的银弹准备在第三季及第四季加码海外债券。

孟嘉仁看好QE资金回流后的美国市场，尤其是美国10年等长年期房贷抵押债券(MBS)债券，收益率也都高于5%。

**QE近尾声，寿险投资五趋势**

全球债市殖利率大反弹，面对市场排山倒海关切债券部位泡水的声浪，一位大型寿险公司高层不禁抱怨说，你去问10个做保险的人，10个人都会想要利率上升，没有保险公司不希望利率走扬。

“债券是会loss(亏损)没错，但这只看到冰山一角!”大和证券金融产业分析师杨尚伦也说。

他认为，债券部位的亏损对大型寿险动则上兆台币的投资部位来说只是冰山一角，且随着美元走升，寿险公司债券部位多以美元计价，可折抵债券殖利率弹升后的损失。

QE退场效应很有趣，不只影响到利率走扬，也会带动美元走强，国泰人寿海外投资有45%投资在美国，海外投资有九成是美元计价，汇率帮其补回来殖利率上扬的亏损，所以实际盈亏还很难讲。

目前观察寿险业资金挪移方向有五大趋势，包括部分转进投资等级公司债、逐步缩短债券存续期、投资不限于金融商品、基于资金成本考量，现金部位占比增长幅度有限 及风险性资产增持有限等。

趋势一:部分转进投资等级公司债

大和证券杨尚伦以国泰人寿为例指出，国泰人寿第一季已逐步转进公司债及连结公司信用的债券，这类债券的利率敏感度比较没有这么高，因此QE退场效应对国寿第二季净值影响有限，且国寿债券资产周期已调为7年，目前资产周期缩越短越能受惠。

凯基投顾金融产业分析师方文妍也认为，随着经济景气好转，海外投资级公司债收益率将会改善，寿险公司债券部位将转进海外投资级公司债，平均收益率也达4%。

前三大寿险债券交易员认为，短线会稍为避开债券型基金、新兴市场基金，毕竟QE退场第一波面临抽回资金的就是新兴市场，部分资金转进相对安全的投资级公司债。

富兰克林证券投顾研究部协理梁佩玲表示，年底前美国联准会将展开缩减购债计画，衡量美国长债利率仍有持续走升的压力，建议投资于美国高收益债时，宜侧重利率风险较低的B级公司债。

梁佩玲也称，根据瑞士信贷统计，美国企业获利已连续两个月上修，并预估今、明两年企业获利年增幅可望有5%~6%水准，只要企业维持稳定的获利成长，即可对高收益债价格形成有力支撑。

趋势二:逐步缩短债券存续期

台湾资产最大的保险公司--国泰人寿自去年就开始逐步调降，债券资产存续期已降至七年以下，寿险业受限于投资商品有限，债券部位还是得持续增持，不过要考虑投资年期及种类。

另有资深大型寿险公司债券交易员亦表示，预期利率反转的时候，寿险公司第一步就是先将债券存续期缩短，然调整期需要一段时间。

根据国泰人寿7月15日公告指出，取得两笔short duration(短存续期)的海外高收益债券基金，各3,000万美元的额度。

趋势三:短线现金水位会提高，但因资金成本考量增幅有限

随着现金股利入袋，市场预估第二季及第三季寿险业现金部位会稍高一点，不过寿险业资金成本较存款高，前三大寿险公司高层表示，短线现金部位或会稍有提高，但提高比重相当有限。

“资金摆在现金就是等死嘛!”一位大型寿险高层说。

但一位寿险交易员坦称，目前市况未明，仍不是大进大出的时候，短线适当提高资金部位也不是坏事。

方文妍也认为，短线寿险业短钱躲进货币型基金、长期资金则转靠向海外公司债基金，平均收益率也达4%。

趋势四:股票等风险性资产增持有限

方文妍表示，基于投资风险性产品对资本适足率(RBC)的计算，寿险公司能够投资证券部位有限，且寿险公司投资证券部位已占可总投资金额的10%，处于相对高的水位，再加码的空间有限。

以台湾前三大寿险公司来看，国泰人寿海内外股票投资占总投资比重大致维持在10%左右，而今年第一季国寿海内外股票比重已达13%。富邦人寿今年首季海内外股票投资占比也达13.2%，南山人寿今年第一季海内外股票投资占比达9.8%，尽管占比较国泰、富邦来得低，但也将近10%的水准。

金管会周边单位--保险发展中心董事长赖清祺表示，本来寿险公司投资部份就是以债券为主，资金来源是长期资金为主，资金运用要符合长期资金需求，另就风险意识来看，利率弹上来，应该持有债券部位更多才是。

趋势五:投资不限于金融商品，不排除并购或其他业务扩展

尽管全球市况欠佳，但寿险公司资金去化的压力沉重，部分寿险公司已转向寻找非金融商品的投资，包括股权投资等，像国泰人寿7月初甫公布取得上海商业储蓄银行4,912万股，成交金额达17.19亿台币，并于5月底投资1.17亿港元参与香港朗廷酒店投资及其首次公开发行。

一位大型寿险公司资深交易员表示，随着利率风险提高，且市况尚未明朗，美联储QE退场时机成金融市场最大变数，公司规划投资标的将扩大，不限于金融商品，也不排除并购或其他业务扩展。

此外，近期寿险公司也积极参与台湾金融业现增案，包括中信金控(2891.TW)今年4月完成的200亿台币现增案，也有寿险公司积极参与。

台湾寿险业也看好不动产投资标的及大型开发案，像国泰人寿6月底董事会也决议拟投资海外不动产。且国寿也因投资高铁桃园站BOT而使得第一季不动产投资占比提高到7.4%，上季为5.6%。

**金管会压力测试，近期寿险公司不急着出手**

为免全球债市殖利率飙升，波及台湾寿险业净值，金管会日前全面清查寿险业债券部位，调查后公布，对寿险业半年报资本适足率(RBC)的波动不大，亦不致于对寿险公司净值造成太大的影响。

“做过压力测试后没问题，(近期)不会再做，最大保险公司也没有问题!”金管会副主委王俪玲对路透说。

王俪玲曾任教政治大学风险管理与保险学系多年，长期专研保险产业风险控管，她认为，QE退场对寿险业的影响长期是利多，短期影响性也不高。

她指出，保险业投资策略是以长期基金的想法去规划，尽管殖利率翻扬，寿险业资金去路主要资产变化不大，仍是以固定收益产品为主，债券部位仅会依区域性去调整配置。

债券交易员表示，金管会才刚完压力测试，不可能马上积极操作，近期终端买盘力道略受影响。

对于市场质疑金管会清查债券部位，导致寿险业买盘缩手，王俪玲则回应说，“只是寿险业还没想要出手吧!”

全球监管机构周四表示，大型保险业者自2019年起必须持有更多资本，以涵盖其倒下时所可能给金融体系带来的风险。监管机构也列出初步的九家保险业者名单，美国国际集团(AIG.N)及德国安联(ALVG.DE)名列其中，这些保险业者被视为在全球具有重要地位，可能必须要达成这些新的规定。

**寿险业台债长券需求锐减**

目前从台湾债市可以看得到长券端交易量瞬减的趋势，交易员发现次级市场20年长券交易量都消失了。

一位大型寿险交易员表示，今年2-3月间眼见美债指标10年公债殖利率往上走，上半年就积极将债券部位由存续期间20-30年降到15年，并逐步增加五年及10年的持券部位。

“想卖长券换短券，但没人要接手，只好不买长券只买短券!”他说。

台湾央行今日中午标售20年期公债102/8得标利率为2.1%，符合市场预期。不过本期公债再度不足额发行，实际发行金额仅120.014亿台币，还不及原本预计发行300亿台币的一半。

本月底有两档长年期公债标售，今日标完20年期公债后，下周还有30年期公债102/9待标售，另有位大型寿险台债交易员回应称，“30年谁要买啊，能少10年是10年!”(完)

(审校 屈桂娟)

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