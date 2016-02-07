台湾南部地震大楼倒塌已造成19人死亡 估仍有逾百人失联

路透台北2月7日 - 台湾南部城市--高雄市周六凌晨发生规模6.4级的大地震，造成台南一栋大楼倒塌的重大伤亡。台南市灾害应变中心周日上午表示，目前已计有19人死亡，估计仍有逾百人受困失联。

周日上午台南市长赖清德表示，原以户籍人数估算不够准确，若加计民众报案的人数后，目前估仍有132人仍在倒塌的大楼中待救援。若加计消防人员和义消目前有逾六百人投入救援工作，目前已救出近300位受困民众。

〞目前需待救援的132人里面，约有103人是压在非常下面，没有办法直接进入，所以非常困难。〞赖清德表示。

台南市国光五街的维冠金龙大楼，楼高16层、地下一层，是本次台南市倒塌最严重的大楼。然而，这栋大楼旁有不少约四层楼左右的房舍，却不见损伤，引发外界对此大楼建筑品质的议论。

根据内政部营建署建管组的资料，此栋22年的大楼共登记有96户，原本估计在大楼的人数有256人，但民众报案结果，当日在大楼中可能达逾三百人以上。当初的起照人和承照人--维冠建设及大信工程有限公司，目前两者都是营业废止的情况。

总统马英九也表示，中央政府也将加入救援的行列。

至于在台南科学园区设有厂房的台积电(2330.TW)则表示，预计超过95%的机台可在二至三天内完全恢复至正常运作。台积电也表示，目前已调派新竹厂区与台中厂区的同仁到台南厂区支援，预期此次地震对今年第一季晶圆出货量的影响将不超过1%；同时，台积电也会立即通知受影响的客户，并尽补足受损的晶圆。(完)