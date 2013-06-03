版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 6月 3日 星期一 09:48 BJT

台湾中部地震已造成二死21人伤

台湾中部南投县周日午后发生规模6.3地震，深度10.0公里。截至当日晚间统计数据，此次地震已造成二人死亡，受伤21人，一人失踪。灾害应变中心资料显示，地震造成落石，是造成伤亡的主因。图为台湾地震示意图。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐