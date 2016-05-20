台湾领导人未明确承认九二共识“是一份没有完成的答卷”--国台办

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透北京5月20日 - 中共中央台办、中国国务院台办负责人周五就两岸关系发表谈话称，维护两岸关系和平发展的关键在于坚持“九二共识”政治基础，台湾当局新领导人今日讲话没有明确承认九二共识“是一份没有完成的答卷”。
“‘九二共识’明确界定了两岸关系的根本性质，表明大陆与台湾同属一个中国、两岸不是国与国关系，”国台办网站刊登新闻稿称，“‘九二共识’经过两岸双方明确授权认可，得到两岸领导人共同确认，是两岸关系和平发展的基石。”
国台办称，台湾当局新领导人在今天的讲话中，提到1992年两岸两会会谈和达成了若干共同认知，表示要依据现行规定和有关条例处理两岸关系事务，在既有政治基础上持续推动两岸关系和平稳定发展。
“但是，在两岸同胞最关切的两岸关系性质这一根本问题上采取模糊态度，没有明确承认“九二共识”和认同其核心意涵，没有提出确保两岸关系和平稳定发展的具体办法。这是一份没有完成的答卷。”国台办表示。
台湾首位女总统蔡英文周五在就职演说中表示，新政府会依据中华民国宪法、两岸人民关系条例及其他相关法律，处理两岸事务。会致力维持两岸关系和平稳定，并和对岸保持常态紧密的沟通机制。
国台办称，是维护体现一个中国原则的共同政治基础，还是推行“两国论”、“一边一国”的“台独”分裂主张；是继续走两岸关系和平发展之路，还是重蹈挑起台海紧张动荡的覆辙；是增进两岸同胞感情与福祉，还是割裂同胞间的精神纽带、损害同胞根本利益，“在这些重大问题上，台湾当局更须以实际行动作出明确回答，并接受历史和人民的检验。”
新闻稿重申大陆对台大政方针是明确的、一贯的，大陆将继续坚持“九二共识”政治基础，坚决反对“台独”，坚定维护一个中国原则，努力维护台海和平稳定，争取祖国和平统一的前景。
国台办表示，“台独”是台海和平与两岸关系和平发展的最大祸害。搞“台独”，台海不可能有和平稳定。两岸人民的共同意志不可违。今天，我们扞卫国家主权和领土完整决心未变，能力更强，将坚决遏制任何形式的“台独”分裂行径和图谋。（完）
欲览详情，请点击国台办链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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