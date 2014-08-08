55%台湾企业认为人民币是未来业务最相关货币--美银美林

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
= - 路透台北8月8日 - 美银美林周五发布报告称，根据上日于台北对逾100位台湾企业财务长或财务人员的一份调查，约有55%的财务长认为人民币是未来与企业业务最相关的货币，领先美元的29%及台币的13%。
该报告指出，近来约有三分之一的台湾企业使用人民币做为跨境贸易业务支付工具，同样约有三分之一的企业认为未来一年人民币的支付使用频率将会逐步增加。
即使在大中华区之外，也约有25%的企业预估未来一年人民币做为国际支付工具的比例将逐步增加，例如在东南亚及欧洲。
超过40%的台湾企业财务人员认为人民币将在2020年前达到完全可兑换，但有约55%的调查对象则不认为人民币完全可兑换可在2020年前达成。(完)
(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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